ISKLJUČENJA STRUJE: Dvodnevni radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

08. 10. 2025. u 10:01

POŽAREVAC – U četvrtak i petak, 9. i 10. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Дводневни радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

U četvrtak, od 8 do 14 sati, struju neće imati deo Bratinca kod Požarevca - oko Đerma i prema staroj železničkoj stanici. U petak, takođe od 8 do 14, bez struje će biti deo Dubravice kod Požarevca – Ulica Nikole Tesle 22 i 29 do Karađorđeve i delovi ulica 7. jula, Đure Jakšića i 28. marta. Na području opštine Kučevo, od 8 do 15 sati sa mreže će biti isključeni: Kučevo, Kaona, Turija, Kolonija, Rakova Bara, Kučajna, Cerovica, Ravnište, Bukovska, Plavčevo i Ceremošnja.

