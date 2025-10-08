ISKLJUČENJA STRUJE: Dvodnevni radovi na mreži u Braničevskom okrugu
POŽAREVAC – U četvrtak i petak, 9. i 10. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
U četvrtak, od 8 do 14 sati, struju neće imati deo Bratinca kod Požarevca - oko Đerma i prema staroj železničkoj stanici. U petak, takođe od 8 do 14, bez struje će biti deo Dubravice kod Požarevca – Ulica Nikole Tesle 22 i 29 do Karađorđeve i delovi ulica 7. jula, Đure Jakšića i 28. marta. Na području opštine Kučevo, od 8 do 15 sati sa mreže će biti isključeni: Kučevo, Kaona, Turija, Kolonija, Rakova Bara, Kučajna, Cerovica, Ravnište, Bukovska, Plavčevo i Ceremošnja.
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)