POVODOM napada Sjedinjenih Američkih Država na Venecuelu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da bi bilo dobro da SAD napadnu vojne baze "Banderastana", što je pogrdni naziv za Ukrajinu, po Stepanu Banderi koji je tokom Drugog svetskog rata bio na čelu Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) i sarađivao sa nacističkom Nemačkom.

Foto: Tanjug/AP

On je napomenuo da je predsednik SAD Donald Tramp trebalo da pokaže istu vrstu aktivnosti kao što je pokazao sa Venecuelom, ali na potpuno drugom mestu, jer su, kako je naveo, "dresirane ukrajinske životinje izmakle kontroli''.

- Jako bi bilo lepo kada bi SAD napale vojne baze Banderastana, a američke specijalne snage uhvatile bandu narkomana na Bankovoj ulici (ulica u Kijevu u kojoj se nalazi zgrada ukrajinskog predsedništva). Možda je vreme, ujka Sem - rekao je Medvedev, odgovarajući na pitanje RIA Novosti.

Tramp se hvali agresijom

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države uspešno pokrenule veliki napad na Venecuelu. Takođe je saopštio da su predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni i odvedeni iz zemlje.

- Diktator i terorista Maduro je konačno otišao i venecuelanski narod je slobodan. Prošlo je mnogo vremena, ali su slobodni. Amerika je od jutros bezbednija nacija... a zapadna hemisfera je trenutno mnogo bezbednije mesto za boravak - rekao je Tramp.

