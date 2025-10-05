Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

05. 10. 2025. u 09:54

POŽAREVAC – U ponedeljak, 6. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

Od 8 do 9 sati struju neće imati trafo-oblast Sinjska u Požarevcu, a od 8 do 14 deo naselja Dubravica: Nikole Tesle 22 i 29 do Karađorđeve, i delovi ulica 7. jula, Đure Jakšića i 28. marta. U periodu od 9 do 13 sati bez struje će biti i trafo-oblast Melnica Stanulovac 1 kod Petrovca na Mlavi. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

