PROBLEMI SA STRUJOM: Na rudnjanskoj visoravni napadalo oko 30 centimetara snega

U selu Rudno na istoimenoj visoravni, na obroncima Golije 110 kilometara od Kraljeva, napadalo je tridesetak centimetara, vlažnog, teškog snega.

G.Šljivić

Zbog velikog težinskog opterećenja na dalekovodovima došlo je do kvarova na elektro mreži i prekida u snabdevaljnju električnom energijom, pa su brojna domaćinstva rudnjanskog kraja još tokom noći ostala bez struje što je uslovilo i česte prekide signala za mobilnu telefoniju. Kako saznjemo, ekipe EDS otklanjaju kvarove kako bi korisnicima u što kraćem roku obezbedili uredno snabdevanje strujom, ali im posao dodatno otežava nepristupačan teren.

G.Šljivić Rudno pod snegom

- Svi putevi u kraljevačkom kraju su prohodni, a intervencije imamo na putu od reke Brevine do Rudna i između Rudna i Bzovika, kao i na putu Godačica-Gledić gde je došlo do pada stabala i granja opterećenih težinom snega – kaže Mirko Vuković, direktor JKP „Putevi“ u Kraljevu.

Ista slika zabeležena je i na Ibarskoj magistrali, nedaleko od mesta Maglič, na deonici Kraljevo-Raška, gde je takođe palo stablo. Dodatni posao putari konstantno imaju i zbog čestih odrona duž ove prometne saobraćajnice kroz Ibarsku klisuru, kao i na deonicama puta Kraljevo-Goč.

G.Šljivić Odron na Ibarskoj magistrali

U samom gradu Kraljevu i prigradskim naseljima tokom čitavog prepodneva padao je sneg različitog intenziteta ali se nije zadržvao na tlu pa, bar zasad, nisu zabeleženi veći problemi.

G.Šljivić Sneg u Kraljevu