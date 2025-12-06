EVO KO JE UPUCAN NA NOVOM BEOGRADU: Lekari se bore za njegov život (FOTO/VIDEO)
VEČERAS je na Novom Beogradu u jednom restoranu došlo do pucnjave, a prema nezvaničnim informacijama, upucana je jedna osoba.
Oko 21 čas, ranjen je N.K.(30) u jednom poznatom restoranu na Novom Beogradu. Lekari se bore za njegov život.
Podsetimo, nakon pucnjave napadač se udaljio u nepoznatom pravcu. Povređeni je prebačen na dalje zbrinjavanje, a policija intenzivno traga za napadačem.
Na snazi je akcija „Vihor 3“.
Preporučujemo
PUCNjAVA U POZNATOM RESTORANU NA NOVOM BEOGRADU: Izrešetan jedan od vođa navijača?
06. 12. 2025. u 21:30
RAFALNE PALjBE KOD KIJEVA: Ukrajinci zapucali na svoje ljude - U toku je žestok obračun
04. 12. 2025. u 12:05
PUCNjAVA NA "CRNI PETAK": Dve osobe ranjene u tržnom centru, horor u Americi (VIDEO)
29. 11. 2025. u 07:51
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
TRAMP UKRAO ŠOU NA ŽREBU ZA SP: Scena koja je obišla svet - Melanija nije krila oduševljenje (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp bio je u centru pažnje na izvlačenju grupa za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. godine, gde je izveo svoj poznati YMCA ples i primio prvu FIFA-inu nagradu za mir.
06. 12. 2025. u 10:31
Komentari (0)