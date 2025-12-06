Hapšenja i istraga

EVO KO JE UPUCAN NA NOVOM BEOGRADU: Lekari se bore za njegov život (FOTO/VIDEO)

З.У.

06. 12. 2025. u 22:07

VEČERAS je na Novom Beogradu u jednom restoranu došlo do pucnjave, a prema nezvaničnim informacijama, upucana je jedna osoba.

Foto: Novosti

Oko 21 čas, ranjen je N.K.(30) u jednom poznatom restoranu na Novom Beogradu. Lekari se bore za njegov život.

Podsetimo, nakon pucnjave napadač se udaljio u nepoznatom pravcu. Povređeni je prebačen na dalje zbrinjavanje, a policija intenzivno traga za napadačem.

Na snazi je akcija „Vihor 3“.

