BORKIN ZAVET: Podsećanje na značaj preventive

Društvo onkoloških pacijenata u Vranju, u oktobru, mesecu borbe protiv raka dojke, organizuje i ove godine niz aktivnosti, ne zaboravljajući prerano preminulu članicu, pa i ove godine se sve odvija pod imenom Borkin zavet i pod sloganom „Pregledaj se, brini o sebi“, u znak sećanja na prerano preminulu Borku Stefanović, članicu ovog udruženja.

FOTO: Promo

U sredu, 1. oktobra, u Javnoj biblioteci „Bora Stanković“, sa početkom u 18 sati, biće održano predavanje „Nemoj da zakasniš“ – o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Na ovom predavanju učestvovaće dr Marija Antić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkološke hirurgije.

Predavanje „PromenaDA i (B)ranjeno mesto“ biće organizovano u petak, 10. oktobra, u kamernoj sali Pozorišta „Bora Stanković“, sa početkom u 18 sati. Govoriće Ljiljana Milić, stručnjakinja iz oblasti praktične psihologije i ličnog razvoja u Razvojnom centru „PromenaDa“, autorka knjige „(B)ranjeno mesto“, žena koja je dva puta preživala karcinom.

Radionica „Snaga je u tebi“, sa psihoonkologom Sandrom Bijelac iz Beograda, biće održana u petak, 24. oktobra, sa početkom u 18 sati, u Javnoj biblioteci „Bora Stanković“.

Naposletku, u petak, 31. oktobra, u Pozorištu „Bora Stanković“, u 18 časova, Vranjanci i Vranjanke će moći da prisustvuju muzičko-poetskoj večeri „Zlatni dan“, kada će nastupiti sopran Milica Dimitrijević i gitarista Milan Mitić, uz učešće glumaca.

Borku Stefanović koja je dugo vodila borbu sa karcinomom i preminula u 38. godini.