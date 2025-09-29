MODELI POPUT ORIGINALA: U Kraljevu održan tradicionlni, 27. maketarski „Spiner kup“

Maketarstvo je delatnost na ivici umetnosti i sporta. Sport je jer se proglašavaju pobednici, a umetnost je jer maketu na poseban način treba doživeti i napraviti je u tačno određenoj razmeri prema objektu koji je nekada postojao.

G.Šljivić

Ovako, u najkraćem, učesnici trdicionalnog maketarskog „Spiner kupa“, održanog minulog vikenda po 27. put u gradu na Ibru, u organizaciji istoimenog kraljevačkog kluba, pojašnjavaju ovaj jedinstveni hobi, profesiju i veštinu kreativnih ljudi.

A, u sve to mogli su da se uvere Kraljevčani koji su posetili ovo prestižno međunarodno nadmetanje maketara iz svih krajeva Srbije, kao i iz Grčke, Bugarske, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske i Turske, sa nekoliko stotina izloženih maketa aviona i istorijskih minijatura vojnih vozila, tenkova i brodova.

- Prvi „Spiner kup“ u Kraljevu održan je još 1999. godine u predvečerje NATO agresije na Srbiju. Od tada, boreći se sa svim nedaćama, ponajviše finansijskim, zaljubljenici u maketarstvo iz grada na Ibru već punih 27 godina, ne odustajući čak ni u vreme kovid pandemije, uspevaju da organizuju ovu vrstu skupa i takmičenja okupljajući najbolje takmičare iz ovog dela Evrope – kaže dr Dragan Kosić, predsednik Maketarskog kluba „Spiner“.

Svojim izloženim modelima, poptpuno vernim originalima u razmerama - 1:144, 1:72, 1:48 i 1:32, učesnici „Spiner kupa“ još jednom su na delu demonstrirali šta se dobije kada se udruže talenat, mašta, trud, kreativnost, strpljenje i želja da se sopstvenim rukama stvori nešto što već postoji, ali u znatno manjoj veličini.

Kako to i dolikuje, oni najbolji u svojim kategorijma nagrađeni su peharima i medaljama, kao i prigodnim poklonima, a više od toga, kako se moglo čuti od takmičara, značajniji su upoznavanje, druženje, razmena iskustava, kontinuitet, kao i privlačenje mladih zaljubljenika u maketarstvo.

