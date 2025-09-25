Srbija

DAN MEDA U PARAĆINU: Jednodnevna manifestacija Društva pčelara "Grza"

Зорана Рашић
Zorana Rašić

25. 09. 2025. u 10:35

PČELARI sa teritorije paraćinske opštine sedmi put će se sutra okupiti na događaju nazvanom „Dan meda“ koji organizuje tamošnje pčelarsko udruženje „Grza“.

ДАН МЕДА У ПАРАЋИНУ: Једнодневна манифестација Друштва пчелара Грза

Foto: Z. Rašić

Mesto okupljanja je na trgu kod gradske fontane već od ranih jutarnjih sati, a povod obeležavanje predstojećeg Dana te opštine na Krstovdan, 27. septembra.

Na istom mestu od 19 sati istim povodom i iste večeri nastupiće bend „Sitan vez“, a pored kulturno-zabavnog programa Paraćinci će moći da uživaju u besplatnoj degustaciji vina i sireva.

