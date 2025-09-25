DAN MEDA U PARAĆINU: Jednodnevna manifestacija Društva pčelara "Grza"
PČELARI sa teritorije paraćinske opštine sedmi put će se sutra okupiti na događaju nazvanom „Dan meda“ koji organizuje tamošnje pčelarsko udruženje „Grza“.
Mesto okupljanja je na trgu kod gradske fontane već od ranih jutarnjih sati, a povod obeležavanje predstojećeg Dana te opštine na Krstovdan, 27. septembra.
Na istom mestu od 19 sati istim povodom i iste večeri nastupiće bend „Sitan vez“, a pored kulturno-zabavnog programa Paraćinci će moći da uživaju u besplatnoj degustaciji vina i sireva.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
