“DANI POLJA KUKURUZA”: Suša i vrane „obrale“ kukuruz

Zorica Gligorijević

22. 09. 2025. u 15:12

Iako su ispoštovane sve agrotehničke mere i rok sadnje, suša je „obrala kukuruz“, a deo, od 20 do 50 odsto, pojele su vrane.

“ДАНИ ПОЉА КУКУРУЗА”: Суша и вране „обрале“ кукуруз

Foto:Z.Gligorijević

Ovo su rezultati na oglednoj parceli Poljoprivredno savetodavne i stručne službe u Jagodini (PSSSJ), koje su stručnjaci ove ustanove saopštili na manifestaciji “Dani polja kukuruza”. Na oglednoj parceli bilo je zastupljen 31 hibrid na makro ogledu i 20 hibrida na mikro ogledu.

-U vreme vegetacije kukuruzu je potrebno oko 700 mm po kvadratnom metru, a na našoj oglednoj parceli palo je oko 145 mm.To je ispod svakog minimuma, te se i odrazilo na sadašnji loš izgled kukuruza, nemogućnost formiranja klipa i podbačaj prinosa. Zbog problema sa pticama, pretpostavljam vranama, koje su pojele deo zrna, u makro ogledu imamo smanjenje od 20 do 50 odsto. Što se tiče mikro ogleda, kukuruz je u nešto boljem stanju, jer smo vrane plašili sistemom kanapa koji je bio postavljen iznag ogleda, a što u svakom slučaju nije moguće ukoliko neko ima hektare pod kukuruzom – ocenio je Aleksandar Ilić, savetodavac za ratarstvo Poljoprivredno savetodavne i stručne službe u Jagodini.

Foto:Z.Gligorijević

Ilić dodaje da se ispostavilo da je kukurz bolji kod pomorvaskih ratara koji su ga sadili kasnije. Ni na tim parcelama prinos nije sjajan, veli, Ilić, ali je bolji. Poljopripvrednici, koji su ga sejali u prvoj dekadi aprila, ako imaju stoku preradili su ga u silažu, a ostali zaorali.

