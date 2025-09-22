ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U utorak, 23. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će brojni delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U Požarevcu, od 8 do 15 sati struju neće imati deo oko auto-centra „Toplica“ i restorana „Vitez'“, deo Meminca kod igrališta oko Ljubljanske ulice i deo Lučičkog puta kod stovarišta "Keramika". Od 8 do 11 dolaziće do povremenih isključenja u delovima Dunavske ulice, od 11 do 12 bez struje će biti trafo-oblast Ratarska 1, a od 12 do 13 trafo-oblast Braničevska. U opštini Malo Crniće, od 8 do 15 bez struje će biti Malo Gradište, a od 9 do 15 Beogradska ulica u Kravljem Dolu. Na području kučevačke opštine, od 8 do 14 struju neće imati Batovac i Dubravica, a od 9 do 14 deo zaseoka Derezna u Radenci, dok će od 9 do 14 sa mreže biti isključen deo Ulice Sime Simića u Simićevu kod Žabara. U opštini Golubac, od 8 do 16 bez struje će biti: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad.