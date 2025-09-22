ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
POŽAREVAC – U utorak, 23. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će brojni delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
U Požarevcu, od 8 do 15 sati struju neće imati deo oko auto-centra „Toplica“ i restorana „Vitez'“, deo Meminca kod igrališta oko Ljubljanske ulice i deo Lučičkog puta kod stovarišta "Keramika". Od 8 do 11 dolaziće do povremenih isključenja u delovima Dunavske ulice, od 11 do 12 bez struje će biti trafo-oblast Ratarska 1, a od 12 do 13 trafo-oblast Braničevska. U opštini Malo Crniće, od 8 do 15 bez struje će biti Malo Gradište, a od 9 do 15 Beogradska ulica u Kravljem Dolu. Na području kučevačke opštine, od 8 do 14 struju neće imati Batovac i Dubravica, a od 9 do 14 deo zaseoka Derezna u Radenci, dok će od 9 do 14 sa mreže biti isključen deo Ulice Sime Simića u Simićevu kod Žabara. U opštini Golubac, od 8 do 16 bez struje će biti: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)