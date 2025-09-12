VELIKO INTERESOVANJE ZA KONKURS: Nagrade - pet pansiona na Zlatiboru
Ove godine vlada posebno interesovanje za nagradni foto-konkurs „Knjiga na moru“.
Pošto fotografije još uvek pristižu, rukovodstvo Narodne biblioteke u Jagodini odlučilo je da rok za slanje produže do 1. oktobra.
Da podsetimo, početkom juna raspisan je nagradni foto-konkurs Narodne biblioteke “Radislav Nkčević“ u Jagodini pod nazivom „Knjiga na moru“. Na inicijativu direktora biblioteke Miloša Stojkovića prve tri ravnopravne nagrade biće pet punih pansiona za dve osobe na Zlatiboru.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)