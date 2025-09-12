VELIKO INTERESOVANJE ZA KONKURS: Nagrade - pet pansiona na Zlatiboru

Ove godine vlada posebno interesovanje za nagradni foto-konkurs „Knjiga na moru“.

Foto:Biblioteka "Radislav NIkčević"

Pošto fotografije još uvek pristižu, rukovodstvo Narodne biblioteke u Jagodini odlučilo je da rok za slanje produže do 1. oktobra.

Da podsetimo, početkom juna raspisan je nagradni foto-konkurs Narodne biblioteke “Radislav Nkčević“ u Jagodini pod nazivom „Knjiga na moru“. Na inicijativu direktora biblioteke Miloša Stojkovića prve tri ravnopravne nagrade biće pet punih pansiona za dve osobe na Zlatiboru.