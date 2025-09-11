INDUSTRIJALAC KOJI JE PROMENIO UŽICE: Bista Mališi Atanackoviću

Uz šetalište na užičkoj Gradskoj plaži, otkrivena je bista Borisavu - Mališi Atanackoviću (1860–1919), pokretaču industrijskog razvoja Užica i užičkog kraja.

Grad Užice

Početkom 20. veka, on prvo otvara sopstvenu kafanu, ali kako piše Ljubomir Simović „na tome se ne zaustavlja: brzo se razvija, uči, širi vidike i znanja, postaje jedan od inicijatora modernizacije i industrijskog razvoja Užica. On je osnivač, vlasnik i većinski akcionar Tkačke radionice, uz koju se ubrzo podiže i prva hidrocentrala u Srbiji, a potom i Strugara i Ledara“.

Grad Užice

Govorilo se u tadašnjem Užicu „da se u gradu pita prota, Miša i Mališa i ponekad Blagojević, ekipa koja je vodila sve poslove koji su dizali Užice u to vreme“. Uz prvu polifaznu hidrocentralu u Evropi, u tom periodu izgrađena je gimnazija, počela je izgradnja kasarne Četvrtog puka, tkačka radionica, napravljen je parni mlin u Velikom parku, zatim i druga hidrocentrala i električni mlin na Rakijskoj pijaci. Uporedo sa preduzetničkom gradio je i političku karijeru. Nekoliko puta je bio predsednik opštine, a 22 godine poslanik.