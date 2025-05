REKORD OD 124 UZASTOPNE POBEDE: Nepobedive stonoteniserke STK "Novi Sad" na prijemu kod gradonačelnika Žarka Mićina

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin ugostio je u Gradskoj kući stonoteniserke STK „Novi Sad“ koje su nedavno osvojile osmu uzastopnu, a ukupno jubilarnu 10. titulu prvaka Super lige Srbije gde su ostvarile 22 pobede u ligaškom i četiri pobede u plej-ofu (polufinale i finale).

FOTO: Grad Novi Sad

- Kako sam, na moju veliku radost saznao, postavljen je nesvakidašnji rekord od 124 uzastopne pobede, i to nakon tačno pola veka - kazao je gradonačelnik Mićin. - Naše stonoteniserke su bez poraza u četiri i po sezone, od januara 2021. do maja 2025. godine. To je fantastičan uspeh i zaista na ponos svima nama.

Novi Sad, kako je rekao Mićin, ulaže u sport ozbiljna sredstva, a sportisti višestruko vraćaju.

- Sa ovakvim trijumfima, svi oni doprinose nastojanjima Grada da zvanično postane Evropski grad sporta 2026. godine. Zajedničkim snagama možemo ciljati veoma visoko i postići najbolje rezultate - naglasio je gradonačelnik. - Od srca im čestitam najnovija postignuća i želim da nastave stazom najboljih, Grad je tu da obezbedi što bolje uslove za bavljenje sportom u Novom Sadu.

Kako je rečeno tokom prijema u Gradskoj kući, ove sezone STK „Novi Sad“ je stigao do četvrt-finala Lige Evrope, a prethodne dve sezone do četvrt finala Lige šampiona.

Jedinstveno je to što je STK „Novi Sad“ jedini tim u Evropi koji igra sa 100 posto domaćim igračicama, izuzev u dva navrata, kada je za taj klub nastupila igračica iz Hong Konga, za razliku od svih protivničkih ekipa.