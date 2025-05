NEDELJOM ULAZ BESPLATAN: Leskovački muzej radi šest dana

NARODNI muzej u Leskovcu će, od maja do oktobra, raditi i nedeljom, a ulaz za sve posetioce tog dana biće besplatan.

foto: I.Mitić

Glavna zgrada leskovačkog muzeja, od 11. maja do kraja oktobra, nedeljom će biti otvorena od 10 do 14 časova. Ostalim danima, izuzev ponedeljka koji je neradni dan, radiće od 12 do 20 časova. Cena ulaznica za odrasle iznosi 250 dinara, a za grupne posete 50 dinara manje. Za posete svim objektima muzeja ulaznica je 400 dinara, za učenike, studente i penzionere - 150, za grupne posete 100, dok je cena vezane ulaznice 250 dinara. Cena porodične ulaznice je 300 dinara koliko. Besplatan ulaz važi za decu do sedam godina, članove Muzejskog društva Srbije, osobe sa invaliditetom i njihove pratioce, nosioce boračke legitimacije i članove ULUS.