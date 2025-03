ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U utorak, 25. marta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 8.30 do 13.30 struju neće imati deo Prugova kod Požarevca, a od 9 do 14 Duboka i Radenka kod Kučeva. Na području opštine Petrovac na Mlavi, bez struje će biti deo Melnice, a od 8 do 14 Kisiljevo. U periodu od 9 do 15, sa mreže će biti isključeni Lug i deo Salakovca kod Malog Crnića. Upozoravaju se potrošači na navedenim područjima da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, radovi na mreži biće odloženi.