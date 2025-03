KUPCI "TVRDI" NA ORAHE: Na požarevačkoj pijaci izobolje, a najtraženija zelena salata

NA zelenim pijacama u Požarevcu već duže vreme najviše se prodaje zelena salata, koja je i najjeftinija, jer se tri komada mogu kupiti za svega 100 dinara.

D.N.

Najmanje traženi su orasi, koji su i najskuplji u celokupnoj pijačnoj prodaji - 1.200 i 1.300 dinara za kilogram. Iako je poslednjih dana primetno manji broj prodavaca, zbog niskih temperatura, svega nekoliko stepeni iznad nule, pijačna ponuda je raznovrsna.

Trgovci nude krompir za 100 dinara po kilogramu, paprike za 250 i 300, tikvice za 200 i 250 dinara.

- Mi preko cele godine imamo u ponudi krompir i on se uvek dobro prodaje. Verujem da je tražen jer mu je i cena uvek povoljna, a od njega može da se napravi mnogo jela - kaže prodavačica povrća na pijaci "Krug".

Na tezgama ima i mladog luka, veza je 70 dinara, cena šargarepe je 50 i 60, kupusa 120 dinara, a krastavca od 160 do 180 dinara. Najveći raspon cena je kod jabuka, od 60 do 150 dinara. One su i jedino domaće voće koga redovno ima na pijaci preko zime, a od južnog u redovnoj ponudi su banane, po ceni kao i u marketima - 200 dinara za kilogram.

Pijace U POŽAREVCU postoje tri zelene pijace. Najveća i najposećenija je pijaca "Krug" u samom centru grada, u kojoj su i cene najviše. Druga je malo dalja, u Šumadijskoj ulici, a treća je najudaljenija, na Pionirskom trgu.

Jaja mogu da se pazare za 13 do 18 dinara po komadu. U prodaji su i sitni kolači, med, zimnica, domaće kore za pite i gibanice, crni i beli luk, peršun, ren, ljute papričice. Uz komade bundeve, peciva i domaće aleve paprike, ima i buketa cveća, mahom sušenog, čija je cena 100 i 150 dinara.

Osim na pijacama, mnoge vrste voća i povrća, zimnice i kolača, Požarevljani mogu da kupe i na onlajn pijaci. Ona je pokrenuta za vreme epidemije korone i nastavila je da uspešno posluje i nakon pandemije, jer su cene povoljne, a moguća je i dostava na kućnu adresu.