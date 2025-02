ISKLJUČENJA STRUJE U BAČKOM JARKU I ČURUGU: Radovi Elektrodistribucije Novi Sad

ZBOG radova na elektromreži, u petak, 14. februara, kako potvrđuju u Elektrodistribuciji Novi Sad, neće biti struje u pojedinim delovima Bačkog Jarka i Čuruga.

S.B

U Bačkom Jarku, od 11 do 12:30 časova struja će biti isključena u Novoj industrijskoj zoni prema Novom Sadu, a od 12:45 do 14:15 u ulicama Branka Ćopića i Vuka Karadžića.

U Čurugu neće biti struje od 8:30 do 10 časova u Ulici Petra Konjovića, od Sremske do Svetozara Markovića i Kralja Petra Prvog od Ulice Svetog Save do Nikole Pašića.