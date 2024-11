ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U sredu, 20. novembra, izvodiće se radovi na mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Na području Požarevca, od 8 do 14 sati, sa mreže će biti isključen deo Dubravice, a od 8 do 15 naselja: Bradarac, Maljurevac, Bubušinac i deo Bratinca. Od 12 do 15 sati, struju neće imati Dedine kod Golupca, a od 8.30 do 14.30 Jadranska ulica u Kostolcu, od broja 1 do 7. Upozoravaju se potrošači da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.