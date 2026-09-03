Srpkinja izazvala haos na US Openu: "Videla si šta se desilo"
Ušla je u klinč sa sutkinjom
Treći dan US Opena doneo je pravi vremenski rolerkoster, a u centru pažnje našla se mlada Amerikanka srpskog porekla, Iva Jović. Njen meč prvog kola protiv Poljakinje Magdalene Freh prekinut je zbog nevremena, ali tek nakon žustre rasprave talentovane teniserke sa glavnim sudijom.
Iva Jović, koja je postavljena za 14. nositeljku turnira, vodila je veliku borbu sa iskusnom Freh. Pri rezultatu 4:3 za Jovićevu, uslovi na terenu su postali kritični zbog lake kiše koja je podlogu učinila klizavom. Upravo u ključnom poenu za izjednačenje na 4:4, Iva se okliznula, što ju je sprečilo da adekvatno odreaguje, nakon čega je Poljakinja osvojila gem.
Besna zbog odluke da se igra nastavi po takvim uslovima, 18-godišnja teniserka je odmah prišla stolici i ušla u otvoren sukob sa poznatim sudijom Aureli Turt.
- Videla si me! Bukvalno nisam mogla ni da potrčim za loptom - odbrusila je Jovićeva, zahtevajući da se poen ponovi zbog klizavog terena.
Međutim, Turtova je ostala neumoljiva, objasnivši da je Jovićeva morala da reaguje pre početka poena, a ne tokom same igre.
- Ne možeš da staneš usred poena. Mogla sam da proverim teren pre starta, ali kada poen počne, nema nazad - odgovorila je Francuskinja.
Vidno zbunjena i frustrirana, mlada zvezda je nastavila sa protestima:
- Ali, zar ne smem da stanem ako je opasno? - pitala je Iva, na šta je dobila odričan odgovor uz obrazloženje da će se sačekati zvanična vremenska prognoza.
Nedugo zatim, meč je definitivno suspendovan pri rezultatu 4:4, a obe teniserke su poslate u svlačionicu. Haos koji je izazvala kiša pomerio je ovaj duel za sredu, 2. septembar, a Iva je slavila sa 7:5, 6:3.
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