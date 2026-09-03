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PUCNJAVA U SARAJEVU: Ima ranjenih

V.N.

03. 09. 2026. u 07:50

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JEDNA osoba ranjena je u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Sarajevu. Do pucnjave je došlo u naselju Čengić Vila, a kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), dežurne službe su u sredu u 23:55 sati obaveštene da je u ulici Paromlinska došlo do upotrebe vatrenog oružja.

ПУЦЊАВА У САРАЈЕВУ: Има рањених

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

U ovom incidentu teško je ranjen 23-godišnji A. Č. iz Sarajeva.

Povređenom mladiću je prva lekarska pomoć ukazana na Klinici urgentne medicine (KUM) Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Zbog težine povreda, pacijent je zadržan na daljem bolničkom lečenju.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je ovaj događaj okvalifikovao kao krivično delo "izazivanje opšte opasnosti".

Uviđaj na mestu događaja obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Policijski službenici nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog krivičnog dela, kao i na identifikaciji i hapšenju napadača koji se trenutno nalazi u bekstvu.

(Telegraf)

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