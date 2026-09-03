PUCNJAVA U SARAJEVU: Ima ranjenih
JEDNA osoba ranjena je u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Sarajevu. Do pucnjave je došlo u naselju Čengić Vila, a kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), dežurne službe su u sredu u 23:55 sati obaveštene da je u ulici Paromlinska došlo do upotrebe vatrenog oružja.
U ovom incidentu teško je ranjen 23-godišnji A. Č. iz Sarajeva.
Povređenom mladiću je prva lekarska pomoć ukazana na Klinici urgentne medicine (KUM) Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).
Zbog težine povreda, pacijent je zadržan na daljem bolničkom lečenju.
O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je ovaj događaj okvalifikovao kao krivično delo "izazivanje opšte opasnosti".
Uviđaj na mestu događaja obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Policijski službenici nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog krivičnog dela, kao i na identifikaciji i hapšenju napadača koji se trenutno nalazi u bekstvu.
(Telegraf)
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