PUCNJAVA U SARAJEVU: Ima ranjenih

JOVANA Jeremić je na proslavi svog 35. rođendana napravila nesvakidašnji potez kada je ispred sebe posula svetu vodicu, uz komentar da to čini za sve "veštice" koje su htele da je unazade. Ovaj gest je tada šokirao mladog boksera Veljka Ražnatovića, koji ju je javno iskritikovao na svom profilu na Instagramu, ističući da sveta vodica nikako ne treba da se prosipa na pod.