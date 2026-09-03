PAKLENI PLAN ZELENSKOG: Lavrov otkrio opasnu strategiju Kijeva

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je da ukrajinske vlasti, kroz napade na vojnu i civilnu infrastrukturu u Rusiji, nastoje da izazovu destabilizaciju ruskog društva i podstaknu unutrašnje nemire.

Foto: AI generated/ChatGPT

Sergej Lavrov je, govoreći na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, posebno ukazao na izjave ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog o bezbednosti civilnog vazdušnog saobraćaja iznad Rusije.

Kako je naveo, Zelenski je upozorio avio-kompanije da letenje iznad Rusije može biti opasno zbog delovanja ukrajinskih borbenih dronova, ocenjujući da takve poruke predstavljaju deo šire strategije pritiska na rusko društvo.

- Njegovi planovi za destabilizaciju društva i izazivanje pobune otvoreno se iznose - rekao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije istakao je da se pritisak na Rusiju sprovodi kroz napade na različite objekte i infrastrukturu, za koje tvrdi da imaju za cilj da poremete svakodnevni život građana.

Lavrov je kao primere naveo napade na pijace i druge infrastrukturne objekte, tvrdeći da je cilj da se naruši normalno funkcionisanje društva i stvori osećaj nesigurnosti među stanovništvom.

Volodimir Zelenski je prethodno javno upozorio avio-prevoznike na rizike letenja iznad Rusije, u kontekstu intenziviranja ukrajinskih napada dronovima.

Lavrovljeve tvrdnje dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Moskve i Kijeva, dok obe strane nastavljaju da optužuju onu drugu za napade na ciljeve koji ugrožavaju bezbednost i svakodnevni život stanovništva.

(Alo)

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