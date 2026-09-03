PAKLENI PLAN ZELENSKOG: Lavrov otkrio opasnu strategiju Kijeva
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je da ukrajinske vlasti, kroz napade na vojnu i civilnu infrastrukturu u Rusiji, nastoje da izazovu destabilizaciju ruskog društva i podstaknu unutrašnje nemire.
Sergej Lavrov je, govoreći na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, posebno ukazao na izjave ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog o bezbednosti civilnog vazdušnog saobraćaja iznad Rusije.
Kako je naveo, Zelenski je upozorio avio-kompanije da letenje iznad Rusije može biti opasno zbog delovanja ukrajinskih borbenih dronova, ocenjujući da takve poruke predstavljaju deo šire strategije pritiska na rusko društvo.
- Njegovi planovi za destabilizaciju društva i izazivanje pobune otvoreno se iznose - rekao je Lavrov.
Šef ruske diplomatije istakao je da se pritisak na Rusiju sprovodi kroz napade na različite objekte i infrastrukturu, za koje tvrdi da imaju za cilj da poremete svakodnevni život građana.
Lavrov je kao primere naveo napade na pijace i druge infrastrukturne objekte, tvrdeći da je cilj da se naruši normalno funkcionisanje društva i stvori osećaj nesigurnosti među stanovništvom.
Volodimir Zelenski je prethodno javno upozorio avio-prevoznike na rizike letenja iznad Rusije, u kontekstu intenziviranja ukrajinskih napada dronovima.
Lavrovljeve tvrdnje dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Moskve i Kijeva, dok obe strane nastavljaju da optužuju onu drugu za napade na ciljeve koji ugrožavaju bezbednost i svakodnevni život stanovništva.
(Alo)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
LAVROV NAJAVIO ZATVARANjE GETE INSTITUTA U RUSIJI: Odgovor Moskve na poteze Nemačke
03. 09. 2026. u 07:57
NIKOLAS MADURO UŽIVA POTPUNI IMUNITET: Tužiocima ističe rok
03. 09. 2026. u 07:41
KRILI DROGU U PASTI ZA ZUBE: 11 krijumčara dobilo smrtnu kaznu
03. 09. 2026. u 09:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Pitali Putina da li će Rusija napasti Britaniju, on sa osmehom na licu odgovorio: "To je vojna tajna" U Londonu ozbiljno shvatili poruku
RUSKI predsednik Vladimir Putin danas je sa osmehom govorio o napadima na Veliku Britaniju, poručivši da je pitanje da li će ruske snage napasti britanske fabrike zapravo vojna tajna.
02. 09. 2026. u 15:36
Komentari (0)