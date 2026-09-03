CEO BALKAN JE ZGROŽEN! Sin regionalne legende ubio devojku, pa na sudu tvrdio da je sledbenik Adolfa Hitlera

Region je zanemeo pred detaljima stravičnog zločina koji ne prestaju da šokiraju javnost!

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Bivši fudbalski sudija Anis Kalajdžić, inače sin proslavljene sportske legende Avde Kalajdžića, suočava se sa optužbama za brutalno ubistvo nesrećne Aldine Jahić, a ono što je uradio pred sudijama ostavilo je sve u potpunom šoku!

Dokazi Tužilaštva su neumoljivi – DNK analiza je otkrila tragove krvi i tkiva žrtve na odeći i obući optuženog, ali njegovo ponašanje u sudnici je ono o čemu svi pričaju.

Pored toga što pokazuje potpuni izostanak empatije, ponaša se arogantno i otvoreno vređa svedoke, optuženi je tokom psihijatrijskog veštačenja izgovorio reči od kojih se ledi krv u žilama.

On je hladnokrvno izjavio da je "sledbenik Hitlera", očigledno pokušavajući da na taj način ospori sopstvenu uračunljivost i izbegne ruku pravde!

Da stvar bude još jezivija, nesrećna devojka je mesecima živela u neopisivom strahu. Bežeći od pomahnitalog progonitelja, ona je kobnog dana pretrčala čak 128 metara pre nego što ju je sustigao u toaletu jednog restorana i presudio joj.

Ipak, pre nego što joj je oduzeo život, Aldina je uspela da dokumentuje pretnje, a njen laptop sada krije tajne audio-snimke koji direktno razotkrivaju ovog monstruma!

Inače, njgov otac je Avdo Kalajdžić, čuvena fudbalska legenda Veleža, bivši selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine i dugogodišnji cenjeni trener čije ime decenijama uživa ogroman ugled u sportskom svetu. Dok je otac gradio status sportske ikone, sin je krenuo stazom užasa i sada se suočava sa optužbama za monstruozni femicid.