Tenis

Najbogatija teniserka sveta nastavila svoju dominaciju na US Openu

М.М.

03. 09. 2026. u 08:58

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Lako je prošla u treće kolo

Најбогатија тенисерка света наставила своју доминацију на УС Опену

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Džesika Pegula, treća teniserka sveta i ćerka američkog milijardera Terija Pegule, nastavila je svoj pohod ka prvoj Grend slem tituli u karijeri. U drugom kolu US Opena, domaća favoritkinja je u čisto američkom duelu deklasirala Sofiju Kenin rezultatom 6:3, 6:1.

Najbogatija sportistkinja planete, čije se porodično bogatstvo procenjuje na više od sedam milijardi dolara, još jednom je pokazala da je na terenima Flešing Medouza zanima isključivo sportski uspeh. Za pobedu nad nekadašnjom šampionkom Australijan opena bilo joj je potrebno svega 56 minuta neverovatno efikasne igre.

Meč na stadionu "Artur Eš" otvoren je ranim brejkom Pegule, koja je od samog starta nametnula ritam koji 110. teniserka sveta (učesnica sa specijalnom pozivnicom) nije mogla da isprati.

- Zadovoljna sam kako sam odigrala ceo meč. Izaći sa terena za manje od sat vremena se ne dešava često, tako da ću ovo iskoristiti da sačuvam energiju za narednu rundu. Bio je ovo veoma solidan nastup - izjavila je Pegula nakon meča.

Statistika najbolje ilustruje dominaciju treće nositeljke: osvojila je čak 86 odsto poena na prvi servis, nije se suočila ni sa jednom brejk loptom protivnice, dok je servis Keninove oduzela četiri puta iz osam prilika.

Pegula, koja je prošle godine igrala finale u Njujorku gde je poražena od Arine Sabalenke, u trećem kolu će se sastati sa kanadskom teniserkom Lejlom Fernandez (33. na WTA listi).

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