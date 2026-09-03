ŠOK NA EVROPSKOM PRVENSTVU! Zoran Terzić otkrio najveću tajnu šampionata, Srbija brutalno nameštena?
Odbojkašice Srbije su rutinski savladale Grčku u četvrtfinalu i sada čekaju četvrtak veče, kada će znati ko im je rival u polufinalu Evropskog prvenstva.
Turska će biti veliki favorit protiv Nemačke, pred svojim navijačima u hali Sinan Erdem, a to znači i da bismo u borbi za finale ponovo mogli da gledamo klasik evropske odbojke.
Već danima se u odbojkaškim krugovima razvija teorija da li je Turska "pustila" Poljsku da je pobedi u pet setova, kako bi sebi izabrala "lakšeg" rivala u polufinalu. Da je Turska osvojila prvo mesto u svojoj grupi, išla bi u deo žreba gde je Italija.
Selektor Terzić je rekao da prema njegovom mišljenju nije bilo nikakvog "puštanja".
- Ne znam baš, da li su želele ili nisu. Ta utakmica ima neke kontroverze, da li su pustile ili nisu?! Ono što sam ja video, meni se čini da nisu. Ono što kažu poljske igračice, izgleda da jesu, ali na kraju nije ni bitno", rekao je Zoran Terzić i dodao: "Protivnik nam je poznat, tukli smo ih praktično svaki put, već duži niz godina, osim tog poslednjeg takmičenja, gde su uspele da nas dobiju u borbi za zlato. Pokušaćemo sve da odigramo dobar meč, da dobijemo Tursku i da odigramo još jedno finale".
Srbija je obezbedila osmo uzastopno polufinale Evropskog prvenstva, tu je i izuzetan niz plasmana u finale, odnosno osvajanja medalja na kontinentalnim smotrama. Terzić je možda i ključan čovek za takav rasplet situacije jer je godinama bio selektor državnog tima, koji je upravo pod njegovom komandom stigao do svetskog vrha.
- Lepo zvuči, nema šta. Ako se dobro sećam, od 2007. smo samo jednom, i to 2009. ostali bez polufinala. Ispunili smo neki prvi cilj, ja sam i pre polaska rekao da bi bio neuspeh da ova reprezentacija ne uđe u polufinale. Sad idemo da probamo da ispunimo i drugi i da osvojimo medalju", rekao je Terzić.
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