SRBI VEČNO ZAHVALNI GENERALU ZA SLOBODU: Telo Ratka Mladića još u Hagu, narod i saborci masovno mu odaju počast, dok iz Sarajeva bljuju vatru

SUD u Hagu još nije završio istragu o okolnostima smrti generala Ratka Mladića u zatvoru. Tako ni porodica Mladić, bez formalne dozvole, ne može još ni da preuzme telo načelnika Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

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Istovremeno, BiH se pocepala po šavovima, kao da je ponovo 1992. godina. Dok u Republici Srpskoj građani i saborci odaju počast preminulom ratnom komandantu, u Federaciji BiH po internetu love Srbe i već su kandidovali čak 75.000 krivičnih prijava protiv onih koji su se javno oprostili od Mladića na društvenim mrežama ili lajkovali i ostavljali pozitivne komentare.

Više hiljada građana na Trgu Krajine u Banjaluci, a među njima i borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih i veliki broj mladih, odalo je počast Ratku Mladiću. Oni su u utorak uveče nosili zastave Republike Srpske, Vojske Republike Srpske i obeležja sa likom generala, a potom su prošetali do Centralnog spomen-obeležja poginulim borcima iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, gde je otvorena i knjiga žalosti.

Osuda po hitnom postupku DRŽAVLjNIN BiH (43) kažnjen je u Hrvatskoj po hitnom postupku zatvorom od 15 dana, godinu dana uslovno, zbog "veličanja generala Ratka Mladića". Kako je saopšteno iz Policijske uprave ličko-senjska, kazna je izrečena nakon "sprovedene kriminalističke istrage nad državljaninom BiH koji je svojim ponašanjem prekršio Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira".

Osuđeni je, kako je saopšteno, osumnjičen da je putem društvene mreže isticao slike, simbole, pesme i tekstove kojim je odavao počast i iskazivao zahvalnost, kako se navodi, "osobi osuđenoj za ratne zločine, čime je izazvao uznemirenost, nelagodu i osećaj povređenosti kod građana". Osuđeni državljanin BiH je generalu Mladiću zahvaljivao za "slobodu" i poručio da "nikada neće biti zaboravljen".

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Radan Ostojić izjavio je da srpski narod svakodnevnim okupljanjem, odavanjem počasti i paljenjem sveća izražava najdublju zahvalnost generalu Ratku Mladiću, onome što je uradio za ovaj narod i RS tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata. Prema njegovim rečima, ono što se plasira po federalnim medijima o generalu Mladiću samo pokazuje da BiH nema perspektivu, da je za narode najbolje da se raziđu i da svako ima svoju državu:

- Jednog dana, Republika Srpska mora biti slobodna država!

Banjaluka skup general Mladić foto BZdrinja

Ministar pravde RS Goran Selak rekao je povodom informacije o desetinama hiljada krivičnih prijava protiv Srba, u vezi sa objavama o generalu Ratku Mladiću, da je teško toliki broj procesuirati, ali i da je Srpska već preduzela određene korake.

Pomen U CRKVI Rođenja Presvete Bogorodice u Ribniku juče je služen pomen generalu Ratku Mladiću i prislužene su sveće za pokoj njegove duše. U Spomen-sobi za 313 poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske iz ove opštine otvorena je i knjiga žalosti povodom smrti generala Mladića, prenosi RTRS.

- Tolike hiljade prijava ne mogu se realizovati i to je obesmišljavanje krivičnog dela te vrste. To je verbalni delikt, ali to najbolje opisuje u kakvom stanju se nalazi BiH.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić kaže da konstantni verbalni napadi i izlivi mržnje prema Srbima pokazuju da narodi na ovom prostoru više nikada ne mogu živeti zajedno.

- Srbi se neće odreći onih koji su simbol RS i njene odbrane, ali to ne podrazumeva mržnju prema drugim narodima. U BiH ne postoji spremnost za međusobno uvažavanje, iako je 31 godina od završetka sukoba bila dovoljna da narodi prihvate da postoje tri različite istine, koje bi trebalo poštovati. Međutim, sveprisutna histerija je tu svaki dan. Jaz među narodima je sve dublji, toliki da se ova zemlja nikada više ne može sastaviti. Sadašnja atmosfera je pokazatelj da narodi na ovim prostorima više nikada ne mogu živeti zajedno, ali da mogu veoma uspešno i dobro živeti jedni pored drugih i sarađivati, ukoliko se međusobno budu uvažavali.

Komplikovana procedura PO okončanju istrage o okolnostima smrti generala Ratka Mladića, koja se inače radi kada bilo koji zatvorenik premine, predsedniku suda u Hagu dostavlja se izveštaj sa zaključcima. Nakon toga se izdaje međunarodna umrlica. Tim dokumentom se garantuje da je lice preminulo, gde, kada i pod kojim okolnostima se to dogodilo i to služi kao jedan od dokumenata da se od holandskih vlasti dobije odobrenje, kojim se dozvoljava da se posmrtni ostaci transportuju u zemlju u kojoj će biti obavljena sahrana.

Procedura je i da se radi obdukcija, ali kod Mladića ona nije rađena, jer nije bilo sporno da mu je zdravlje teško narušeno i da je već mesecima bio na samrti. (S. J. M.)

Nikada nisu prihvatili "Dejton" i Srpsku

GOVOR mržnje političkog Sarajeva i njihovih poklonika prema Republici Srpskoj, srpskom narodu ili Banjaluci već više decenija nije nikakva novost, nego samo menja intenzitet, kaže pravnik Ognjen Tadić.

- To je konstanta na koju smo, izgleda, navikli, pa nas samo povremeno probudi pojačani intenzitet, kao što je to slučaj poslednjih dana - izjavio je Tadić Srni povodom verbalnih napada i izliva mržnje iz FBiH prema Srbima i Republici Srpskoj, koji su u javnom prostoru i na društvenim mrežama intenzivirani nakon smrti nekadašnjeg komandanta VRS generala Ratka Mladića.

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Prema njegovim rečima, Republika Srpska i srpski narod moraju se suočiti sa činjenicom da političko Sarajevo nikada nije prihvatilo Dejtonski mirovni sporazum i mrzi sve što ima veze sa njim, uključujući postojanje Srpske i ravnopravnost konstitutivnih naroda.

- Tu bolest Banjaluka ne može lečiti. Nju moraju lečiti stranci, verski lideri muslimana i politički lideri Bošnjaka, jer su je oni i proizveli radi svojih interesa - poručio je Tadić.