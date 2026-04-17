Novi teniski šok: Karlos Alkaraz neće igrati u Madridu!
NIJE samo Novak Đoković. Učešće na mastersu u Madridu otkazao je i Karlos Alkaraz.
Španac se oglasio na Instagramu i otkrio da nije u stanju da igra u domovini zbog povrede zgloba.
- Postoje vesti koje je izuzetno teško obelodaniti. Madrid je dom, jedno od najposebnijih mesta u kalendaru za mene, i zato me toliko boli što drugu godinu zaredom ne mogu da igram ovde. Boli me, pogotovo što ne mogu da budem pred svojim ljudima, na turniru koji je tako poseban. Hvala vam na ljubavi kao i uvek i nadam se da se uskoro vidimo - napisao je Alkaraz.
Podsetimo, masters u Madridu igra se od 22. aprila do 3. maja, a titulu brani Norvežanin Kasper Rud.
