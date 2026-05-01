Košarka

Pomračenje! Kalinić se potukao sa navijačima nakon meča (Video)

Новости онлајн

01. 05. 2026. u 21:35

Zlatibor je pobedio Crvenu zvezdu, a najmanje se govori o samoj utakmici.

FOTO: Printskrin/Instagram/partizannet

Nakon utakmice između Zlatibora i Crvene zvezde došlo je do novog sukoba, zbog čega je i obraćanje trenera domaćeg tima Strajina Nedovića prekinuto. 

Kako se ispostavilo, sukob je nastao na tribinama na koje je došao Nikola Kalinić kako bi se tamo obračunao sa jednim navijačem.

Za sada nisu poznate sve okolnosti koje su prethodile novoj gužvi u Čajetini, ali na snimku se vidi kako Kalinić preskače tribine i ulazi u sukob s jednim navijačem, dok je s njim bio i Ebuka Izundu koga je smirivao Dejan Davidovac. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
