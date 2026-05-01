Pomračenje! Kalinić se potukao sa navijačima nakon meča (Video)

Zlatibor je pobedio Crvenu zvezdu, a najmanje se govori o samoj utakmici.

Nakon utakmice između Zlatibora i Crvene zvezde došlo je do novog sukoba, zbog čega je i obraćanje trenera domaćeg tima Strajina Nedovića prekinuto.

Kako se ispostavilo, sukob je nastao na tribinama na koje je došao Nikola Kalinić kako bi se tamo obračunao sa jednim navijačem.

Za sada nisu poznate sve okolnosti koje su prethodile novoj gužvi u Čajetini, ali na snimku se vidi kako Kalinić preskače tribine i ulazi u sukob s jednim navijačem, dok je s njim bio i Ebuka Izundu koga je smirivao Dejan Davidovac.

