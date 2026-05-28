HAOS NA ROLAN GAROSU: Francuz brutalno napao Novaka Đokovića zbog lažiranja povrede

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se juče u treće kolo Rolan Garosa u Parizu, pošto je pobedio 74. igrača sveta Francuza Valantena Roajea posle četiri seta, 6:3, 6:2, 6:7, 6:3.

SplashNews.com / Splash / Profimedia

Četvrti teniser sveta pobedio je posle tri sata i 43 minuta, ali je mnogo više pažnje od same igre izazvala izjava mladog Francuza posle meča.

- Video sam da se isteže, žali se na bolove i pokušava da vidi kako će rival da reaguje. Ali to je Novak, on to stalno radi. Nisam naseo na to i ostao sam fokusiran. Iako se žalio na bolove u leđima, trčao je tako brzo, osvajao neke neverovatne poene. Bio sam previše impresioniran u prva tri gema na meču, onda sam sebi rekao da je i on igrač kao i svi ostali i da treba da igram" rekao je Rojer.

Francuz je priznao da je bio impresioniran Đokovićem, ali je istakao da je tokom meča pokušavao da zaboravi protiv koga igra.

- Ako izađeš na teren sa mišljenjem da igraš protiv legende, već si izgubio. Govorio sam sebi da je on samo još jedan teniser", objasnio je Rojer.

Posebno mu je zasmetalo ponašanje Novaka prema publici na "Filip Šatrijeu", gde su navijači otvoreno bili na strani domaćeg igrača.

- Novak to često radi, voli kad je publika protiv njega. Imao sam osećaj da je, kada god je publika navijala za mene, uzimao tu negativnu energiju. Žalio se na buku i sve, ali moraš da očekuješ da će to tako da bude. Uostalom, bio je i dan za decu, mnogo dece je bilo na tribinama, oni znaju da budu bučni. Ali, mislim da je koristio tu energiju kao svoju prednost. Sećam se jednog poena na 5:3, odigrao sam volej, uzeo poen, slavio sa publikom i u narednom poenu je odservirao as. Tipično nešto što Novak radi", poručio je Francuz.

Ipak, uprkos prozivkama, Rojer nije mogao da sakrije poštovanje prema Srbinu.

- Neverovatno je kako je igrao čak i kada se žalio na leđa. Trčao je, stizao sve i osvajao poene koje nisam mogao da verujem da može da uzme", zaključio je Francuz posle poraza od Novaka.