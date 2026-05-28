"U VELIKOJ SU NEVOLJI": Nova izjava američkog državnika će uzdrmati sve

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je Kuba "u velikoj nevolji", ali i izrazio nadu u dobar ishod pregovora Vašingtona i Havane.

Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

- Razgovaraćemo sa njima, radićemo na tome, jer želimo nešto dobro za kubanski narod - rekao je Rubio tokom sednice kabineta, piše RIA.

On je naglasio da želi dobar ishod pregovora Vašingtona i Havane.

Rubio je ponovio tvrdnju Vašingtona da Havana u sadašnjem stanju predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti SAD.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO