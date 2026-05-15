DVA GOLA VELIKE NADE: Rukometaši u prvoj utakmici baraža za odlazak na SP u Nišu savladali Mađarsku sa 31:29

DVA gola velike nade za "orlove". Rukometaši su u prvom meču baraža zaodlazak na Svetsko prvenstvo od 13. do 31. januara iduće godine uNemačkoj u Nišu savladali Mađarsku sa 31:29 (18:12). Revanš je u nedelju, 17. aprila (17.30) u Vespremu.

Srbi su mogli i ubedljivije da slave, imali su i sedam golova prednosti (30:23), ali je u poslednjih 10 minuta ponestalo snage i koncentracije što su prekaljeni Mađari umeli da iskoriste i učine borbu za nemačku vizu veoma neizvesnom.

Briljirali su "orlovi" u prvom poluvremenu. U početku igralo se čvrsto, gol za gol. Blistao je na golu Dejan Milosavljev, odbrana je bila čvrsta, napad strpljiv i siguran. Ekipe su bile egal u prvih 14 minuta, niko nije imao veću prednost od jednog gola.

A onda su naši eksplodirali. Kada su severne komšije povele golom Imrea sa 9:8 (15. minut) selektor Raul Gonzales je zatražio tajm-aut, smirio igrače... I razleteli su se Srbi po terenu. Razigrao se Stefan Dodić, koji je sa dve bravure pogurao saigrače i uz pomoć raspoloženih Dragana Pešmalbeka i Darka Đukića napravljena je prva serija 4:0 za 12:9.

Gosti su uspeli da umire naše u napadu, primakli su se na 12:11, da bi šestominutni post prekinuo Miloš Kos sa dva efektna gola. To je dalo krila naših asovima, Mađari su upali u vrtlog, serijom 5:0 za pet minuta "orlovi" su stekli veliku prednost - 17:11. Do kraja prvog dela obe selekcije su po jednom zatresle protivničku mrežu.

Odmor je više prijao gostima, koji su uspeli da se priberu posle furioznih poslednjih sedam minuta prvog dela Srba. Istina, naši su u uvodnim minutima drugog poluvremena uspeli da čuvaju prednost od šest golova, a onda je selektor Mađara Rodrigez u vatru bacio Hanuša, koji je probudio saigrače i u 39. minutu doveo svoju selekciju do 20:22.

Odmah je reagovao Raul Gonzales, kao i u prvom poluvremenu smirio svoje pulene, koji su se brzo vratili starom ritmu. Opet su "orlovi" leteli po terenu, bili nerešiva enigma za rivala i u 48. minutu, golom Pešmalbeka, prvi put poveli sa sedam golova razlike - 29:22. Međutim, posle pogotka Kojadinovića u 49. minutu za 30:23 momci u crvenim dresovima su stali. Ostali su bez snage, koncentracije, popustila je odbrana, napad je bio nesiguran i Mađari su se serijom 5:0 primakli na 30:28. Na golu gostiju razbranio se i Palašič i u jednom trenutku je delovalo da će gosti ugroziti pobedu naših. Ipak, Vanja Ilić je sa sedmerca prekinuo seriju gostiju, ali je brzo Imre uzvratio za konačnih 31:29.

Jasno je da će se za tri dana voditi bespoštedna borba u Vespremu i videćemo da li je Raul Gonzales spremio novo iznenađenje za svog zemljaka Rodrigeza na klupi Španije.

SRBIJA - MAĐARSKA 31:29 (18:12)

DVORANA: "Čair" u Nišu. Gledalaca: 4.000. Sudije: Erdogan i Ozendiz (Turska). Isključenja: Srbija 6, Mađarska 4 minuta. Sedmerci: Srbija 6 (5), Mađarska 7 (5).

SRBIJA: Cupara, Mateja Dodić, Kos 2, Cenić, Mirković, Borzaš 3, Kojadinović 4, Vanja Ilić 4 (3), Mićić, Srdanović, Zečević, Stefan Dodić 3, Đukić 7 (2), Pešmalbek 8, Marsenić, Milosavljev (11 odbrana).

MAĐARSKA: Palašič (5 odbrana), Šipoš 1, Boka, Pergel 2 , Ligetvari, Krakovski 1, Fazekaš 5, Banhidi 3, Sita 2, Ilić 4, Rosta, Onodi, Hanuš 4, Imre 7 (5), Silađi, Bartuc (1 odbrana).