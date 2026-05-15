"VUČIĆ NE ŽELI DA SLAVI RAZDVAJANJE DVE BRATSKE DRŽAVE": Ministarstvo spoljnih poslova Srbije odgoovrilo na napade iz Crne Gore
MINISTARSTVO spoljnih poslova Srbije oglasilo se povodom najnovijih napada na predsednika Vučića koji dolaze iz Crne Gore.
Saopštenje Ministarstva vam prenosimo u celosti:
-Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore bez ikakvog stvarnog povoda i potrebe konstruiše povod za javni napad na Predsednika Srbije @predsednikrs, zadajući nepotreban udarac međudržavnim odnosima.
Predsednik Vučić, koristeći svoje neotuđivo pravo da iznese sopstveno mišljenje ni jednu ružnu reč nije uputio na račun ili u vezi sa Crnom Gorom. Izneo je sasvim legitiman i ni po čemu uvredljiv stav, da ne želi da slavi razdvajanje dve bliske i bratske države. Sa žaljenjem konstatujemo da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore i dalje pribegava retorici koja ne doprinosi razvoju dobrosusedskih odnosa i međusobnom poštovanju dve međusobno priznate, suverene države. Republika Srbija je 2006. godine, posle referenduma u Crnoj Gori, bez ikakvog odlaganja i u potpunosti priznala nezavisnost Crne Gore i uspostavila diplomatske odnose.
Time je jasno pokazala da poštuje i da ne dovodi u pitanje njen suverenitet, teritorijalni integritet niti evropski put. Međutim, to ne znači da Srbija treba da ćuti pred pokušajima da se istorijska istina i činjenice izbrišu ili relativizuju. I Crna Gora i Srbija bile su članice državne zajednice, ali su vekovima pre toga bile deo iste države, dobrim delom i istog naroda i iste sudbine.
Predsednik Aleksandar Vučić nije osporavao crnogorsku nezavisnost – naprotiv, više puta je ponovio da Srbija Crnu Goru doživljava kao bratsku i prijateljsku državu. Ono što je istakao jeste da se nezavisnost Crne Gore ne može i ne sme koristiti kao izgovor za negiranje srpskog identiteta, kulture, jezika i vere velikog broja građana Crne Gore, niti za podsticanje podela u crnogorskom društvu. Neprihvatljivo je i politički neodgovorno predstavljati svaku konstataciju o zajedničkoj istoriji ili izražavanje brige za položaj Srba u Crnoj Gori kao „revizionizam“, „patronat“ ili „uvredu“. Crna Gora svoju nezavisnost slavi – i ima na to puno pravo. Ali to slavlje ne sme da se pretvori u kampanju protiv Srbije i srpskog naroda, niti u pokušaj da se iz istorije izbriše sve što nas spaja. - navodi se u saopštenju.
Srbija ostaje čvrsto posvećena razvoju dobrosusedskih odnosa sa Crnom Gorom, zasnovanih na ravnopravnosti, uzajamnom poštovanju i nemešanju u unutrašnje stvari. Takvi odnosi, međutim, ne mogu se graditi na selektivnom čitanju istorije, negiranju identiteta jednog naroda u drugoj državi niti na retorici koja podstiče konfrontaciju umesto saradnje. Jubilej obnove crnogorske nezavisnosti je prilika da se obe naše države okrenu budućnosti – evropskoj, prosperitetnoj i zajedničkoj, u kojoj će Srbi i Crnogorci živeti kao braća, a ne kao stranci. Srbija je za to spremna. Očekujemo da i Crna Gora pokaže istu spremnost. - navodi se u saopštenju.
