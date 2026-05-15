Košarka

KO BI REKAO... Kakve kvote za majstoricu KK Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

Ђ. Б.

15. 05. 2026. u 06:00

Red je došao na majstorica u Beogradu: Crvena zvezda i Cedevita Olimpija igraju odlučujuću utakmicu za odlazak u polufinale ABA lige.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Finale pre finala za crveno-bele. U petak od 19 igraju najvažniju utakmicu u sezoni, a izabranici Saše Obradovića nemaju prava na kiks. Ukoliko izgube, ostaje im posle  neuspeha da se domognu plej-ofa Evrolige još borba za trofej u Košarkaškoj ligi Srbije.

Klub s Malog Kalemegdana je u prvoj utakmici slavio sa 101:92, u drugom meču na gostovanju je imao prednost od 21 poena razlike, ali je na kraju ta razlika prokockana i usledio je bolan poraz. 


Crvena zvezda je doživela ogroman pad u drugom poluvremenu, postigla je svega 35 poena. S druge strane Cedevita se razigrala i počela da pogađa, a za 20 minuta košarke je postigla čak 51 poen, čime je došla do zasluženog trijumfa.

Beogradski klub i dalje važi za velikog favorita, ali to mora da pokaže i na parketu. 

Klub iz prestonice Slovenije na poslednjih pet utakmica sa crveno-belima ima učinak od tri pobede i dve poraza, što je i sam dokaz da se neće tako lako predati u Beogradu.

Kladionice su takođe odredile kvote za ovaj dvoboj, a kvota da će Zvezda slaviti je 1,14,  što znači da je apsolutni favorit, dok je na Olimpiju tek 4,70.

Pobednik ovog susreta će igrati protiv Partizana, koji je u dve utakmice rutinski savladao KK Bosnu. Crno-beli su takođe i branioci titule, a sad će pokušati da taj uspeh ponove i ove godine.

Jedina briga za "grobare" su povrede Nika Kaltisa i Šejka Miltona, ali do naredne utakmice je ostalo još pet dana, a svakako će ovaj odmor dobro poslužiti košarkašima.

Naravno, sve oči su sad uprte ka crveno-belima, kako bi Srbija imala sigurnog predstavnika u završnici ABA lige. Ukoliko Zvezda pobedi, prvi finalni meč sa Partizanom se igra 18. maja, a tom prilikom će crno-beli biti domaćini, dok bi revanš bio na programu tri dana kasnije.

U drugom polufinalu sastaju se Dubai i Budućnost iz Podgorice, koji su bez problema izbacili Spartak iz Subotice, odnosno rumunski Kluž.

KRAJ VELIKOG ZLA? Vojislav Šešelj saopštio udarnu vest

PREDSTAVNICI Crvenog krsta koji su obilazili Srbe robijaše po nekim evropskim zatvorima, rekli su da će na ovoj sednici Saveta bezbednosti u junu mesecu biti doneta odluka da li je svrsishodno da uopšte postoji više taj Mehanizam, otkrio je predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

14. 05. 2026. u 09:04 >> 09:04

