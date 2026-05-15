KO BI REKAO... Kakve kvote za majstoricu KK Crvena zvezda - Cedevita Olimpija
Red je došao na majstorica u Beogradu: Crvena zvezda i Cedevita Olimpija igraju odlučujuću utakmicu za odlazak u polufinale ABA lige.
Finale pre finala za crveno-bele. U petak od 19 igraju najvažniju utakmicu u sezoni, a izabranici Saše Obradovića nemaju prava na kiks. Ukoliko izgube, ostaje im posle neuspeha da se domognu plej-ofa Evrolige još borba za trofej u Košarkaškoj ligi Srbije.
Klub s Malog Kalemegdana je u prvoj utakmici slavio sa 101:92, u drugom meču na gostovanju je imao prednost od 21 poena razlike, ali je na kraju ta razlika prokockana i usledio je bolan poraz.
Crvena zvezda je doživela ogroman pad u drugom poluvremenu, postigla je svega 35 poena. S druge strane Cedevita se razigrala i počela da pogađa, a za 20 minuta košarke je postigla čak 51 poen, čime je došla do zasluženog trijumfa.
Beogradski klub i dalje važi za velikog favorita, ali to mora da pokaže i na parketu.
Klub iz prestonice Slovenije na poslednjih pet utakmica sa crveno-belima ima učinak od tri pobede i dve poraza, što je i sam dokaz da se neće tako lako predati u Beogradu.
Kladionice su takođe odredile kvote za ovaj dvoboj, a kvota da će Zvezda slaviti je 1,14, što znači da je apsolutni favorit, dok je na Olimpiju tek 4,70.
Pobednik ovog susreta će igrati protiv Partizana, koji je u dve utakmice rutinski savladao KK Bosnu. Crno-beli su takođe i branioci titule, a sad će pokušati da taj uspeh ponove i ove godine.
Jedina briga za "grobare" su povrede Nika Kaltisa i Šejka Miltona, ali do naredne utakmice je ostalo još pet dana, a svakako će ovaj odmor dobro poslužiti košarkašima.
Naravno, sve oči su sad uprte ka crveno-belima, kako bi Srbija imala sigurnog predstavnika u završnici ABA lige. Ukoliko Zvezda pobedi, prvi finalni meč sa Partizanom se igra 18. maja, a tom prilikom će crno-beli biti domaćini, dok bi revanš bio na programu tri dana kasnije.
U drugom polufinalu sastaju se Dubai i Budućnost iz Podgorice, koji su bez problema izbacili Spartak iz Subotice, odnosno rumunski Kluž.
