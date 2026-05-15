MITO STEŽE KRUG OKO ZELENSKOG: Bivši šef predsedničke administracije u Kijevu dva meseca iza rešetaka čeka suđenje

BIVŠI rukovodilac predsednika administracije i desna ruka Vladimira Zelenskog Andrej Jermak juče ujutro je direktno iz sudnice prebačen u zatvor gde će provesti dva meseca, do početka sudskog procesa zbog mahinacija sa novcem državne kompanije "Energoatom".

Njegovi bliski ljudi su taj novac potrošili za gradnju četiri elitne vile u selu Kozin u blizini Kijeva. Istraga je pripremila 16 tomova po 250 strana u kojima su dokazi oko učešća Jermaka u mahinacijama sa velikim sumama novca.

Jermak može da izađe iz zatvora uz kauciju od tri miliona dolara. Pred sudom je izjavio da tih para nema, ali da će pokušati da ih sakupi od prijatelja. Opozicioni poslanici tvrde da se intenzivno traže ljudi ili kompanije koje bi za Jermaka dali novac za kauciju, pa bi uskoro mogao izaći da se brani sa slobode. Deo novca bi mogli da daju advokati iz kompanije "Asters", a drugi deo član nadzornog odbora "Ukranafta" Roza Tapanova. Ako Jermak uspe da sakupi novac, moraće da nosi nanogvicu i da ne napušta Kijev.

Nacionalni antikorupcioni biro Ukrajine, koji su osnovali Amerikanci, saopštio je da ima dovoljno dokaza da je Jermak bio u grupi biznismena Timura Mindiča, glavnog mešetara oko krađe i pranja novca. Mindič je na vreme pobegao u Izrael, čije ima državljanstvo, i ne namerava da se vraća. Svi akteri su bliski prijatelji predsednika Vladimira Zelenskog koji se pravi da ne čuje i ne vidi da se vodi sudski proces protiv njegovih bliskih prijatelja.

Na "Jutjutbu" su objavljeni snimci razgovora oko gradnje elitnih vila od po hiljadu kavadrata u naselju "Dinastija" u Kozinu. Planiran je zajednički bazen i sportska dvorana. Samo 10 odsto finansiranja išlo je legalnim kanalima, a sve ostalo na crno preko raznih posrednika. Svaka vila je trebalo da košta po dva miliona dolara. Novac je uziman od kompanije "Energoatom".

Da li je moguć i opoziv? DA bi počela procedura opoziva Vladimira Zelenskog (na slici)Nacionalni antikorupcioni biro Ukrajine mora da preda Vrhovnoj radi dokumente, a onda bi bila formirana posebna parlamentarna komisija. Sve zavisi od toga kako će završiti sudski proces Jermaku i kompaniji. Partija Zelenskog još ima većinu u Vrhovnoj radi, ali ako Jermak bude osuđen mnogi poslanici Sluge naroda će napustiti tu partiju.

Već sada je Zelenski pod udarom zapadnih medija koji su na početku rata od njega pravili heroja. U SAD su dolaskom Donalda Trampa na vlast stalno govorili o velikoj korupciji u Ukrajini. Međutim, u Briselu su tvrdili kako Ukrajina napreduje u ispunjavanju uslova za ulazak u EU i nisu žalili novac samo da Zelenski nastavi rat protiv Rusije.

Istražitelji nacionalnog antokorupcionog biroa Ukrajine su dešifrovali da se Jermak spominje kao R2. Pod šifrom R3 bio je Mindič, koji se u materijalima vodi i kao Karlson, a R4 je bio bivši vicepremijer Aleksej Černišov koga su zvali i Če Gevara. Mada je svima jasno da je R1 bio Zelenski, za sada se on ne optužuje.

Istraga je utvrdila da su učesnici afere od 2024. godine tražili način da legalizuju uloženi novac u gradnju tih vila. Na taj način su hteli da izbrišu trag da je to nezakonito stečen novac.

Hapšenje Jermaka veliki je udarac na njegovog prijatelja i donedavnog šefa Zelenskog. Jermak je bio siva eminencija, kadrovik u političkom vrhu Ukrajine. Zelenski i Jermak bili su zajedno i u podzemnom bunkeru na početku rata.

Mada se nije javno izjašnjavao, vidljivo je da je Zelenski imao ambicije da na prvim narednim izborima bude ponovo kandidat za predsednika. Ali, posle afere, šanse Zelenskog su minimalne. Biće uspeh ako i on ne završi u zatvoru.