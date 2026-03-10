"MOGLO BI BITI STRAŠNIH POSLEDICA": Oštra osuda vojne vežbe SAD i Južne Koreje - To je provokativna ratna proba
SEVERNOKOREJSKA liderka Kim Jo Džong, sestra predsednika te zemlje Kim Džong Una, izjavila je da su vojne vežbe Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, koje su počele ove nedelje, "provokativna i agresivna ratna proba", koja šteti regionalnoj stabilnosti, javlja severnokorejska državna agencija KCNA.
Kim Jo Džong je u saopštenju rekla da su godišnje vojne vežbe "Štit slobode" otkrile "uobičajenu neprijateljsku politiku" saveznika prema Severnoj Koreji, i da će "dodatno uništiti regionalnu stabilnost", prenosi danas Rojters.
Ona je kazala da se vežbe u Južnoj Koreji, u kojima učestvuje više od 18.000 južnokorejskih i američkih vojnika, izvode "dan i noć na teritoriji, kopnu, moru, vazduhu, svemiru i sajber prostoru" Severne Koreje.
Kim Jo Džong je rekla da bi prikazivanje vojne sile moglo "dovesti do strašnih posledica koje su nezamislive", kao i da nedavne globalne geopolitičke krize i razni međunarodni događaji pokazuju da u svim vojnim manevrima koje izvode, prema njenim rečima, neprijateljske snage, nema razlike između odbrane i ofanzive, niti između vežbi i stvarne borbe.
Južna Koreja i SAD su saopštile da su vežbe, koje se održavaju od 9. do 19. marta, "odbrambene prirode", i da će uključivati scenarije odvraćanja vezane za severnokorejsko nuklearno oružje. Vežba će takođe poslužiti kao prilika za podršku tekućim pripremama za prenos američke ratne operativne kontrole na Južnu Koreju, rekli su zvaničnici obe zemlje.
(Tanjug)
