SIRSKI O UŽASU SA PRVE LINIJE FRONTA: Zona Specijalne vojne operacije postala "zona smrti"
Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski izjavio je da je opasnost za ukrajinske vojnike na prvoj liniji povećana od početka sukoba, piše nemački list "Cajt".
Prema navodima ukrajinskog generala, kao jedan od ključnih faktora navedeno je tehnološko unapređenje u proizvodnji dronova, koje je, kako tvrdi, stvorilo takozvanu „zonu smrti“.
(Sputnjik)
