SIRSKI O UŽASU SA PRVE LINIJE FRONTA: Zona Specijalne vojne operacije postala "zona smrti"

В.Н.

07. 02. 2026. u 09:24

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski izjavio je da je opasnost za ukrajinske vojnike na prvoj liniji povećana od početka sukoba, piše nemački list "Cajt".

Foto: Profimedia/Ilustracija/liveuamap/Mіnіsterstvo oboroni Ukraїni

Prema navodima ukrajinskog generala, kao jedan od ključnih faktora navedeno je tehnološko unapređenje u proizvodnji dronova, koje je, kako tvrdi, stvorilo takozvanu „zonu smrti“.

(Sputnjik)

