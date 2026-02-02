KAKAV OBRT! Biće i doček i Tompson, Vlada Hrvatske podržala ustaške orgije

DOČEK hrvatskih rukometaša u Zagrebu ipak nije otkazan!

Foto: Profimedia

Naime, igrači i stručni štab hrvatske reprezentacije istakli su da pristaju da im doček bude organizovan, samo ukoliko bude nastupao Marko Perković Tompson. Taj ultimatum nije naišao na odobravanje gradskih vlasti u Zagrebu i smatralo se da će čitava manifestacija dočeka biti otkazana.

Međutim, u ovaj slučaj se direktno uključila Vlada Hrvatske, posle čije će intervencije doček biti organizovan u ponedeljak od 18 časova na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu, piše "Sport klub".

- Organizujemo veličanstven doček danas u 18h na Trgu bana Josipa Jelačića. Biće poštovane sve želje rukometaša„, rekao je ministar Sporta Tonči Glavina, a prenosi N1 Zagreb.

Podsećanja radi, veče ranije gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je na svom fejsbuk profilu objasnio zbog čega je gradskim vlasnima neprihvatljivo da na dočeku nastupi Tompson, budući da je to „protivno odlukama gradske uprave oko korišćenja ustaškog pozdrava“.

Evo šta je rekao gradonačelnik Zagreba:

- Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija ušla u polufinale Evropskog prvenstva počele su pripreme Grada Zagreba za doček rukometaša u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom te je, prema željama rukometaša, dogovor bio da se doček organizuje u slučaju osvajanja bilo koje medalje. S predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza usaglašeni su termin, lokacija dočeka i program te se samo čekalo da se vidi hoće li rukometaši osvojiti bronzanu medalju u nedelju. U dogovoru s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza, na Trgu bana Jelačića bi nastupili ‘Zaprešić Boysi’ i Hrvatske ruže koje bi izvele pesmu “Ako ne znaš što je bilo”, omiljenu pesmu rukometaša i na Svetskom prvenstvu i sad na Evropskom prvenstvu.

Međutim, nedugo nakon osvajanja bronzane medalje rukometaši su insistirali da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i Tompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korišćenja ustaškog pozdrava, koje vrede za sve izvođače, pa i Tompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni – nismo mogli udovoljiti zahtevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti.

Žao mi je što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitam na osvojenoj brončanoj medalji na Evropskom prvenstvu u rukometu -napisao je gradonačelnik Zagreba.

Ipak, desio se obrt pa će se ustaške orgije ipak održati u Zagrebu.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu