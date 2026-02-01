ZAGREB BESNI ZBOG GRADONAČELNIKA BANJALUKE: Draško Stanivuković izjavom o Krajini iznervirao Hrvatsku

"JEVREJI i Srbi dele stradanje zato njihovi predstavnici imaju obavezu da učvrste veze dva najstradalnija naroda ne samo iz vremena Drugog svetskog rata. Poseta predsednika Dodika i delegacije Republike Srpske je morala da bude napadnuta od Sarajeva baš kao što mora biti podržana od svakog kome je stalo do RS i Srba", poručio je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin povodom protestne note koju je ministar spoljnih poslova BiH uputio ambasadorki Izraela u BiH zbog posete Milorada Dodika i delegacije Republike Srpske Izraelu.