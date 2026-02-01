Republika Srpska

ZAGREB BESNI ZBOG GRADONAČELNIKA BANJALUKE: Draško Stanivuković izjavom o Krajini iznervirao Hrvatsku

01. 02. 2026. u 16:21

HRVATSKA je osudila izjave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, koji je nedavno u Gračacu rekao da teritorija Republike Srpske Krajine pripada Srbima.

ЗАГРЕБ БЕСНИ ЗБОГ ГРАДОНАЧЕЛНИКА БАЊАЛУКЕ: Драшко Станивуковић изјавом о Крајини изнервирао Хрватску

Foto: Grad Banjaluka

Boraveći u Gračacu povodom proslave Dana Svetog Save, Stanivuković je izjavio da „ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu“ i da „ova zemlja pripada nama“.

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova ocenilo je ove izjave neprihvatljivim i naglasilo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet zemlje.

"JEVREJI i Srbi dele stradanje zato njihovi predstavnici imaju obavezu da učvrste veze dva najstradalnija naroda ne samo iz vremena Drugog svetskog rata. Poseta predsednika Dodika i delegacije Republike Srpske je morala da bude napadnuta od Sarajeva baš kao što mora biti podržana od svakog kome je stalo do RS i Srba", poručio je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin povodom protestne note koju je ministar spoljnih poslova BiH uputio ambasadorki Izraela u BiH zbog posete Milorada Dodika i delegacije Republike Srpske Izraelu.

29. 01. 2026. u 22:14

