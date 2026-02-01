ZAGREB BESNI ZBOG GRADONAČELNIKA BANJALUKE: Draško Stanivuković izjavom o Krajini iznervirao Hrvatsku
HRVATSKA je osudila izjave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, koji je nedavno u Gračacu rekao da teritorija Republike Srpske Krajine pripada Srbima.
Boraveći u Gračacu povodom proslave Dana Svetog Save, Stanivuković je izjavio da „ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu“ i da „ova zemlja pripada nama“.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova ocenilo je ove izjave neprihvatljivim i naglasilo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet zemlje.
Preporučujemo
PALA MU U ZAGRLjAJ: Nataša Bekvalac u ponoć poljubila OVOG političara (FOTO)
01. 01. 2026. u 15:27
RASKRINKAVANjE DO KRAJA: Šešelj otkrio veliki skandal, pa najavio i šta sledi
26. 01. 2026. u 16:25
POKOLj RUSA KOD POKROVSKA, OBJAVLjENI SNIMCI: Krenuli u napad pod okriljem magle, poginulo oko 90 vojnika (VIDEO)
UKRAJINSKE snage odbile su velike ruske napade u jednom danu u pravcu Pokrovska, u Donjeckoj oblasti, usmrtivši oko 90 ruskih vojnika, javlja Kijev post.
01. 02. 2026. u 16:56
"ANUŠKA JE VEĆ PROLILA ULjE..." Medvedev: Zelenski je osuđen na propast
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski je osuđen na propast, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev medijima.
01. 02. 2026. u 14:56
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)