ŠTA SE ZAISTA DOGODILO U PEKINGU: Pad generala i konsolidacija moći Si Đinpinga

DOGAĐAJI koji su se poslednjih nedelja odigrali u vrhu kineske vojske i partije izazvali su snažnu pažnju međunarodne javnosti. Zvanična saopštenja, selektivna curenja informacija i zapadni medijski narativi otvorili su pitanje da li Kina prolazi kroz još jednu fazu antikorupcijske kampanje ili se iza kulisa odigrao neuspešan pokušaj ozbiljnijeg političko-vojnog izazova vlasti.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Događaji koji su se poslednjih nedelja odigrali u vrhu kineske vojske i partije izazvali su snažnu pažnju međunarodne javnosti. Zvanična saopštenja, selektivna curenja informacija i zapadni medijski narativi otvorili su pitanje da li Kina prolazi kroz još jednu fazu antikorupcijske kampanje ili se iza kulisa odigrao neuspešan pokušaj ozbiljnijeg političko-vojnog izazova vlasti.

Bez obzira na to koja verzija događaja je bliža istini, ishod je u oba slučaja isti: pozicija Si Đinpinga je dodatno konsolidovana.

Zvanična verzija: antikorupcijska kampanja bez izuzetaka

Zvanični kineski izvori objavili su da su protiv dva izuzetno visoka vojna zvaničnika, Džang Jusje i Liu Ženlija, pokrenute istrage zbog „teških disciplinskih prekršaja i kršenja zakona“. Obojica su zauzimala ključne pozicije u Centralnoj vojnoj komisiji, telu koje predstavlja vrhovni komandni i politički mehanizam kontrole nad Narodnooslobodilačkom vojskom Kine.

Džang Jusja je bio potpredsednik Centralne vojne komisije i član Politbiroa, dok je Liu Ženli obavljao funkciju načelnika Zajedničkog štaba, operativnog centra kineskih oružanih snaga. U praksi, reč je o ljudima koji su učestvovali u donošenju gotovo svih ključnih vojnih odluka u zemlji.

Foto: Profimedia

Zvanična poruka Pekinga je jasna: u borbi protiv korupcije nema „nedodirljivih“, čak ni među ljudima koji su decenijama smatrani stubovima sistema. Kinesko rukovodstvo naglašava da su optuženi narušili princip apsolutne lojalnosti partiji, potkopali autoritet Centralne vojne komisije i ugrozili političku stabilnost u vojsci.

Ovakav narativ uklapa se u dugogodišnju politiku Si Đinpinga, koji od dolaska na vlast vodi kontinuiranu kampanju protiv korupcije, posebno u vojno-industrijskom i komandnom aparatu.

Ko su bili optuženi generali

Džang Jusja je imao izuzetno dugu i uticajnu karijeru. Bio je sin jednog od revolucionarnih generala i lični poznanik Si Đinpinga još iz porodičnih krugova. Prošao je sve stepenice vojne hijerarhije, učestvovao u kinesko-vijetnamskim sukobima i godinama važio za ključnog arhitektu reforme komandnog sistema Narodnooslobodilačke vojske.

Foto: Profimedia

Liu Ženli je bio predstavnik mlađe generacije generala, ali sa borbenim iskustvom, reputacijom efikasnog komandanta i brzim usponom. Smatran je potencijalnim kandidatom za ulazak u najviše partijske strukture u narednom periodu.

Upravo ta kombinacija političke bliskosti, vojne moći i ličnog autoriteta čini njihovo uklanjanje posebno značajnim.

Druga verzija: teorija o neuspelom izazovu vlasti

Paralelno sa zvaničnim kineskim saopštenjima, zapadni mediji, pozivajući se na anonimne izvore, izneli su tvrdnje da se iza istraga krije mnogo ozbiljniji scenario. Prema tim navodima, deo vojnog vrha navodno je razmatrao uklanjanje Si Đinpinga sa vlasti, koristeći njegovu koncentraciju funkcija i produženje mandata kao argument da je sistem narušen.

Ova verzija sugeriše da su nezadovoljstvo i frakcijske tenzije unutar elite postojale, naročito među starijim partijskim kadrovima koji su se protivili ukidanju ograničenja mandata. Navodi o mogućem pokušaju hapšenja ili izolacije predsednika ostaju neprovereni i bez ikakve potvrde iz kineskih izvora.

Važno je naglasiti da Kina, uprkos spoljašnjem utisku monolitnosti, nije lišena unutrašnjih rivalstava. Međutim, takvi sukobi se gotovo uvek rešavaju zatvorenim mehanizmima, bez javne eskalacije.

Šta god da je istina, rezultat je isti

Ako se prihvati zvanična verzija, Si Đinping je uklonio korumpirane generale i dodatno očistio vojsku, jačajući njenu disciplinu i lojalnost. Ako se uzme u obzir alternativni scenario, onda je neutralisao potencijalne centre otpora i učvrstio kontrolu nad oružanim snagama.

U oba slučaja, Centralna vojna komisija je sada homogenija, lanac komandovanja kraći, a ključne pozicije zauzimaju ljudi čija je lojalnost nesporna. To smanjuje rizik od unutrašnjih izazova, ali istovremeno povećava zavisnost sistema od jednog centra odlučivanja.

Foto Tanjug/AP/Ng Han Guan

Čistka u Kini se očigledno širi iz vojnog u civilni vrh vlasti, piše Rojters. Istraga protiv ministra za vanredne situacije Vang Sjanksija pokazuje da više nisu meta samo generali i regionalni funkcioneri, već i aktivni članovi vlade i partijske hijerarhije.

Značajno je da se paralelno vode istrage u dva ključna stuba sistema, vojsci i civilnoj administraciji, što ukazuje na koordinisanu kampanju, a ne na izolovane slučajeve. Poruka je namenjena celoj nomenklaturi: funkcija, čin i politički staž više ne pružaju zaštitu.

U tom kontekstu, borba protiv korupcije postaje instrument dublje konsolidacije vlasti. Bez obzira da li su u pitanju stvarni finansijski prekršaji ili politička nelojalnost, rezultat je isti: sužavanje prostora za autonomiju i dalje učvršćivanje kontrole u vrhu kineskog sistema.

Si izlazi jači

Kineske vlasti verovatno nikada neće javno objasniti šta se tačno dogodilo. To je u skladu sa političkom kulturom zemlje i načinom na koji se rešavaju unutrašnja pitanja.

Međutim, iz strateške perspektive, jedno je jasno: bez obzira na motiv, metod i pozadinu događaja, Si Đinping je iz ove krize izašao jači. Kina nije destabilizovana, vojska je pod čvršćom kontrolom, a politički sistem je, barem za sada, dodatno centralizovan.

Drugim rečima, ishod je jednoznačan.

Si Đinping je pobedio.

(oružjeonline)