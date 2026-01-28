HLADAN TUŠ IZ BARSELONE: Evroliga zadala udarac Zvezdi i Partizanu, ovo se „večitima” neće svideti!
IZVRŠNI odbor Evrolige zasedao je i doneo odluku koja se neće svideti Crvenoj zvezdi i Partizanu.
Naime, odbijen je zahtev "večitih" kao i ostalih šest klubova koji su zahtevali da budu uključeni u proces donošenja odluka.
Ti klubovi, među kojima spadaju i beogradski rivali ostaće i dalje samo akcionari, onih 13 klubova koji odlučuju u svemu, a jedan od tih ekipa je i Asvel, koji je pred istupanjem iz Evrolige.
Jedna od glavnih tema na sastanku Evrolige, jeste i budućnost Paulijusa Motejunasa na mestu izvršnog direktora lige.
Do sada su dva kandidata obavila razgovore za tu poziciju, ali konačne odluke i dalje nema na vidiku. Reč je o Ćusu Buenu i Mihaelu Ilgneru...
Evrolige ima problem i sa organizacijom fajnal-fora. Do ovog događaja ostali je još tri meseca, a zvanični ugovor sa Atinom još uvek nije potpisan.
Problem je nastao i oko formata takmičenja, jer postojeći sistem sa 38 kola i 20 timova, važi samo za tekuću sezonu.
