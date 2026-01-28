IZVRŠNI odbor Evrolige zasedao je i doneo odluku koja se neće svideti Crvenoj zvezdi i Partizanu.

FOTO: N. Skenderija

Naime, odbijen je zahtev "večitih" kao i ostalih šest klubova koji su zahtevali da budu uključeni u proces donošenja odluka.

Ti klubovi, među kojima spadaju i beogradski rivali ostaće i dalje samo akcionari, onih 13 klubova koji odlučuju u svemu, a jedan od tih ekipa je i Asvel, koji je pred istupanjem iz Evrolige.

Jedna od glavnih tema na sastanku Evrolige, jeste i budućnost Paulijusa Motejunasa na mestu izvršnog direktora lige.

Do sada su dva kandidata obavila razgovore za tu poziciju, ali konačne odluke i dalje nema na vidiku. Reč je o Ćusu Buenu i Mihaelu Ilgneru...

Evrolige ima problem i sa organizacijom fajnal-fora. Do ovog događaja ostali je još tri meseca, a zvanični ugovor sa Atinom još uvek nije potpisan.

Problem je nastao i oko formata takmičenja, jer postojeći sistem sa 38 kola i 20 timova, važi samo za tekuću sezonu.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?