"OSVETA SE NAJBOLJE SLUŽI HLADNA" Novak Đoković uz zvižduke i probleme savladao Van de Zandšulpa

DOŠAO JE Novak Đoković do svoje 400. jubilarne pobede na grend slemovima. On je u trećem kolu Australijan opena savladao Botika Van de Zandšulpa rezultatom 3:0 u setovima. (6:3, 6:4, 7:6 (4))

FOTO: Tanjug/AP

Ranije u karijeri odigrali su 4. i 75. teniser planete dva meča.

U Astani 2022. godine slavio je Đoković 2:0 u setovima (6:3, 6:1), a revanširao mu se na mastersu u Indijan Velsu i to na startu takmičenja Holanđanin koji je dobio 2:1 (6:2, 3:6, 6:1).

U trećem duelu pokazao je Đoković da se osveta najbolje služi hladna.

Već u četvrtom gemu dobio je dve brejk lopte i rivalu oduzeo servis nakon čega je sa dosta sigurnosti i samopouzdanja u svojoj igri Novak dobio set.

Slična igra viđena je i u drugom delu meča.

Dva puta Đoković oduzima servis rivalu i brzo dolazi do 3:0, da bi u narednom gemu Botik Van de Zanšulp vratio jedan servis.

Bilo je to sve što je uradio, za više nije imao snage, a Srbin je u osmom gemu imao još dve brejk prilike koje nije iskoristio, nakon toga 4:6.

Dosta drame u trećem setu. Đoković je rivalu dozvolio da mu oduzme servis u četvrtom gemu i to uz tri brejk lopte, a već u narednom odmah ga je vratio.

FOTO: Tanjug/AP

Ono što je navijače zabrinulo jeste da je u jednom od poena proklizao, završio na podlozi nakon čega mu je ukazana pomoć. Delovalo je da je povredio zglob, ali se brzo vratio u meč.

Ipak, čini se da je pauza zbog Noletovog medicinskog tajm-auta prijala Holanđaninu čuvao je svoj servis sve do kraja kada se došlo do taj-brejka.

U jednom od poena u završnici neko je sa tribina nešto dobacio, to se Novaku Đokoviću nije dopalo, te je reagovao, a na to dobio zvižduke, ali je set uveo u taj-brejk.

Tu je kao i uvek neprikosnoven bio Srbin koji je na startu imao dva mini-brejka i tako došao do vredne pobede.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu