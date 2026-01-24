"OSVETA SE NAJBOLJE SLUŽI HLADNA" Novak Đoković uz zvižduke i probleme savladao Van de Zandšulpa
DOŠAO JE Novak Đoković do svoje 400. jubilarne pobede na grend slemovima. On je u trećem kolu Australijan opena savladao Botika Van de Zandšulpa rezultatom 3:0 u setovima. (6:3, 6:4, 7:6 (4))
Ranije u karijeri odigrali su 4. i 75. teniser planete dva meča.
U Astani 2022. godine slavio je Đoković 2:0 u setovima (6:3, 6:1), a revanširao mu se na mastersu u Indijan Velsu i to na startu takmičenja Holanđanin koji je dobio 2:1 (6:2, 3:6, 6:1).
U trećem duelu pokazao je Đoković da se osveta najbolje služi hladna.
Već u četvrtom gemu dobio je dve brejk lopte i rivalu oduzeo servis nakon čega je sa dosta sigurnosti i samopouzdanja u svojoj igri Novak dobio set.
Slična igra viđena je i u drugom delu meča.
Dva puta Đoković oduzima servis rivalu i brzo dolazi do 3:0, da bi u narednom gemu Botik Van de Zanšulp vratio jedan servis.
Bilo je to sve što je uradio, za više nije imao snage, a Srbin je u osmom gemu imao još dve brejk prilike koje nije iskoristio, nakon toga 4:6.
Dosta drame u trećem setu. Đoković je rivalu dozvolio da mu oduzme servis u četvrtom gemu i to uz tri brejk lopte, a već u narednom odmah ga je vratio.
Ono što je navijače zabrinulo jeste da je u jednom od poena proklizao, završio na podlozi nakon čega mu je ukazana pomoć. Delovalo je da je povredio zglob, ali se brzo vratio u meč.
Ipak, čini se da je pauza zbog Noletovog medicinskog tajm-auta prijala Holanđaninu čuvao je svoj servis sve do kraja kada se došlo do taj-brejka.
U jednom od poena u završnici neko je sa tribina nešto dobacio, to se Novaku Đokoviću nije dopalo, te je reagovao, a na to dobio zvižduke, ali je set uveo u taj-brejk.
Tu je kao i uvek neprikosnoven bio Srbin koji je na startu imao dva mini-brejka i tako došao do vredne pobede.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Preporučujemo
NEVEROVATNE SCENE! Siner bio na ivici poraza, spasli ga organizatori
24. 01. 2026. u 08:12
UŽASNE VESTI ZA CRNO-BELE! Kapiten Partizana doživeo tešku povredu, završio sezonu
24. 01. 2026. u 08:43
INTER ČUVA PRVO MESTO: "Neroazuri" ne bi smeli imati problema protiv rivala sa dna tabele
ZANIMLjIVA trka za Skudeto mogla bi da dobije novu dimenziju već na otvaranju 22. kola Serije A, kada vodeći Inter u petak uveče na "San Siru" (20.45) dočekuje Pizu, ekipu koja se nalazi na pretposlednjem mestu tabele.
23. 01. 2026. u 09:40
"GROBARI" U ŠOKU, "DELIJE" U EUFORIJI! Zvezda prodaje fudbalera za toliko novca da može odmah da kupi CEO PRVI TIM PARTIZANA!
Malme i Crvena zvezda igraju utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a neposredno pred taj megdan - pojavile su se spektakularne vesti vezane za fudbalske transfere. I to u vidu potencijalnog rekorda, koji je takav da Zvezdine "delije" već mogu da počnu da slave, a Partizanovi "grobari" da se hvataju za glavu.
22. 01. 2026. u 19:38
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)