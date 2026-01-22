NOVAK ĐOKOVIĆ DOBIO RIVALA: Evo protiv koga će Srbin igrati u trećem kolu Australijan opena
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio Frančeska Maestrelija sa 6:3, 6:2, 6:2.
Meč Đokovića i Maestrelija, četvrtog i 141. tenisera sveta, trajao je dva sata i 16 minuta. A naredni rival Srbina biće Botik van de Zandshulp, koji je u drugoj rundi savladao Kineza Junčenga Šanga sa 7:6 (8-6), 6:2, 6:3.
Naime, po početnoj projekciji, Novak Đoković trebalo je u trećem kolu Australijan da se sastane sa Brendonom Nakašimom. Umesto toga, igraće sa čovekom koji je Nakašimu izbacio u prvoj rundi.
Đoković i Holanđanin sastali su se dva puta i skor je 1-1. Novak je lako slavio u Astani 2022. godine, ali je prošle godine u Indijan Velsu Botik slavio sa 6:2, 3:6, 6:1.
Najveću pobedu u karijeri Van de Zandshulp je zabeležio na Ju-Es openu 2024. godine, kada je u drugoj rundi izbacio Karlosa Alkaraza.
Trenutno je 75. na ATP listi.
