Tenis

"BIO JE TU KAD NIKO NIJE"! Novak Đoković otkrio ko mu je "najstariji prijatelj" u Melburnu

Новости онлине

22. 01. 2026. u 06:32

Novak Đoković rutinski je savladao Frančeska Maestrelija i plasirao se u treće kolo Australijan opena.

FOTO: Tanjug/AP

Najbolji teniser svih vremena slavio je u tri seta (6:3, 6:2, 6:2) i nastavio sa dobrim partijama posle sjajne pobede u prvom kolu nad Pedrom Martinezom.

Ni u jednom trenutku se nije dovodila pobeda u pitanje, samo je bilo pitanje koliko će Maestreli gemova osvojiti.

- Hvala što ste me podržavali. Nisam mnogo znao o njemu do juče. Često mi se dešava to ovih dana (smeh). Respekt je tu uvek, ima dobar servis, ima igru da ode više u rankingu i želim mu to.

Izveo je i udarac iza leđa:

- Morao sam da unesem varijacije u igri, ovo je ono na čemu sam radio tokom pauze (smeh). Mnogo igrača zna bolje to mene, da sam pokušao da odigram kroz noge, mogao bih da se povredim (smeh).

Novakova deca nisu pratila meč, a Đoković je izneo vrlo interesantnu činjenicu i nasmejao ceo stadion:

- Ne, ne, oni spavaju. Imaju bitnije stvari, školu, domaće zadatke, ali nema veće podrške od njih, žene, oca, braće, kada sam postao otac, želeo sam da postanu svesni šta njihov otac radi, ne mogu srećniji biti. Sve je oko njih, aktivnosti, obaveze. Sin je hteo da dođe, ali on hoće da radi sve da ne bi išao u školu (smeh). Voli tenis i on je uvek ti u srcu iako nije ovde sa mnom.

Pričao je i o onome što voli najviše u Melburnu, Botaničku baštu:

- To mi je najstariji prijatelj. Bio je tu da mi leči rane, da mi da drugarstvo kada niko nije bio tu. Priroda je saveznik kojeg zaboravljamo. Botanička bašta mi je omiljeni deo Melburna, imate sjajnu prirodu. To je brazilska smokva, neću odavati više od toga - zaključio je Novak Đoković.

Tenis

21. 01. 2026. u 16:07

