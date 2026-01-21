Tenis

"DA LI ĆEŠ SE ODREĆI RUSIJE"? Novinari zgrozili pitanjem Danila Medvedeva, a tek njegov odgovor...

21. 01. 2026. u 17:06

TOTALNO je postalo hit napadati ruske i beloruske tenisere širom sveta na raznim turnirima.

ДА ЛИ ЋЕШ СЕ ОДРЕЋИ РУСИЈЕ? Новинари згрозили питањем Данила Медведева, а тек његов одговор...

FOTO: AP/Tanjug

Ukrajinci su heroji dozvoljeno im je da pričaju i rade šta hoće, a na drugoj strani Arina Sabalenka, Mira Andreeva, Danil Medvedev, Andrej Rubljev i mnogi drugi su priterani uza zid. Samo mogu da pričaju ono što ih novinari pitaju, a o politici ni reč. I oni koji promene državljanstvo poput Darije Kasatkine preko noći postaju heroji. 

Tako nešto se slično dešava i u Australiji, na prvom gren slemu sezone. A koliko daleko ide bezobrazluk "Zapada" da su na konferenciji za medije direktno pitali Danila Medvedeva da li će se odreći Rusije, odnosno šta misli o epidemiji promene državljanstva koja je zahvatila ruske tenisere.

- Sto posto ih razumem i poštujem njihove odluke. To možeš da uradiš, a u sportu je to, verovatno, čak i lakše nego običnim ljudima koji nisu u njemu. Ja opet nikada nisam razmišljao o promeni državljanstva. Smatram da je važno gde si rođen. Politika i sve ostalo su nešto drugo. Nikada nisam razmatrao takvu opciju, ali mnogi igrači su promenili državljanstvo i ja sam prema tome potpuno miran, družimo se i dalje. To je njihov izbor, rekao je Danil Medvedev.

Mnogo bure izazvale su Ukrajinke do sada u Australiji, pa znamo da je Marta Kostjuk digla uzbunu u Brizbejnu, a njena koleginica Oleksandra Olinikina tražila je čak da se Rusi izbace sa Australijan opena.

- Poštujem svako mišljenje. To je njeno mišljenje, nemam šta da dodam na tu temu, rekao je Medvedev.

