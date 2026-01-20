TENISKI SVET U NEVERICI! Evo šta se upravo desilo na Australijan openu

Ukrajinska teniserka Oleksandra Olijnikova istakla se danas na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu sa svojim neobičnim stilom igre i jedinstvenim tetovažama, i pored poraza od Amerikanke Medison Kiz.

Na majici koju je nosila na konferenciji za novinare posle meča, ćerka ukrajinskog vojnika ispisala je poruku: "Potrebna mi je tvoja pomoć da zaštitim ukrajinske žene i decu, ali ne mogu o tome ovde da pričam".

Smernice za grend slem turnire odvraćaju tenisere da koriste ta takmičenja za davanje političkih izjava.

Nakon poraza od Kiz rezultatom 7:6, 6:1 u prvom kolu na Rod Lejver areni, Olijnikova je pronašla način da prenese svoju poruku.

Kiz je pohvalila Olijnikovu, koja je potpisivala autograme, prihvatila glasan aplauz i mahala ukrajinskom zastavom posle meča. To se dogodilo nakon što je deveta nositeljka Kiz gubila sa 4:0 u prvom setu, a potom i 4:0 u taj-brejku prvog seta.

🇺🇦Oleksandra Oliynykova at the press conference after her first-round match at the Australian Open against defending champion 🇺🇸Madison Keys.



The message on her T-shirt reads:



“I need your help to protect Ukrainian children and women, but I can’t talk about it here.”… pic.twitter.com/DOvZjwpMFG — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 20, 2026

Olijnikova, koja je imala prepoznatljive tetovaže na licu i telu, rekla je da su mnoge njene tetovaže samo privremene. Takođe je priznala i da njen stil igre može da zbuni protivnice.

"Otkako sam počela svoju profesionalnu karijeru, slušala sam da neću biti među prvih 1.000, zatim među prvih 500, među prvih 300 i među prvih 100. Svi ti ljudi mi govore da neću moći da napredujem sa ovim stilom igre", rekla je Olijnikova koja je 92. na WTA listi.

"Ali, zapravo, moja ideja je da radim svoje 'čudne' stvari na terenu, ali da budem najbolja igračica sa ovom vrstom igre. Danas sam videla da čak i za jednu od najboljih igračica na svetu to može da bude zaista neprijatno", rekla je ona.

Dalju vezu sa Ukrajinom sačuvala je za konferenciju za novinare, gde se pojavila noseći majicu sa porukom i pohvalila očevu posvećenost porodici i zemlji.

"On je moj najveći navijač i to od detinjstva. Veoma sam ponosna na jea i to je nešto što me još više motiviše. Nakon što se pridružio vojsci, poboljšala sam svoj plasman za više od 200 mesta. Znam da mu je bio san da me vidi na ovom terenu i učinila bih sve da bude ponosan", rekla je Olijnikova.

Njeno najveće uzbuđenje dogodilo se posle meča, uprkos porazu, pošto je dobila poruku od svog oca. "Rekao mi je da je meč bio neverovatan. Samo mi je napisao da sam mu ostvarila san. Učiniću sve da ga učinim još ponosnijim", rekla je Olijnikova.

