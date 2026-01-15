Tenis

AUSTRALIJAN OPEN 2026: Pakao za Srbe, saznali protivnike, čeka ih težak posao...

Новости онлајн

15. 01. 2026. u 08:04 >> 08:26

Novak Đoković mogao bi da se sretne sa Janikom Sinerom u polufinalu ovogodišnjeg Australijan opena, dok se u drugoj polovini žreba može očekivati polufinalni duel Karlosa Alkaraza i Aleksandra Zvereva.

АУСТРАЛИЈАН ОПЕН 2026: Пакао за Србе, сазнали противнике, чека их тежак посао...

FOTO: Depositphotos

Prvi meč na turniru Đoković će igrati protiv španskog tenisera Pedra Martineza u nedelju 18. januara u 1 čas ujutru po srednjeevropskom vremenu.

Ovogodišnji Australijan open počinje u nedelju i trajaće do 1. februara.

Novak Đoković rekorder je po broju titula sa ovog grend slema, pošto ih ima ukupno 10.

Titulu brani Siner, koji je bio šampion 2024. i 2025. godine.

Miomir Kecmanović (59. na svetu) je za prvog rivala dobio Tomasa Martina Ečeverija, 61. na svetu iz Argentine, protiv koga je dobio jedan od tri duela.  Drugi reket Srbije već u drugom kolu bi mogao da ima mnogo težeg suparnika, Flavija Kobolija (22), koji na startu čeka kvalifikanta.

I Hamad Međedović (96) za prvog rivala ima Argentinca. Prvi put u karijeri će se sastati sa Marjanom Navoneom (74). Ni prema njemu žreb nije imao milosti u drugoj rundi. Mogući rivali su Aleks de Minor i Mateo Beretini.

Laslo Đere (91) ima najtraktivnijeg protivnika, ali i dobru šansu za drugo kolo. Sten Vavrinka (139), šampion ovog turnira 2014, ali i 40-godišnjak koji je najavio da će mu ovo biti oproštajna sezona, prvi je protivnik. Jerži Lehačka (17) čeka u drugom kolu, a Čeh za prvog suparnika ima kvalifikanta.

Sličan zadatak ima i Olga Danilović (68). Njena prva rivalka je legendarna 45-godišnja Venus Vilijems (145), dvostruka finalistkinja ovog turnira. I ona bi već u drugom kolu mogla da ima izuzetno kvalitetnu rivalku. Prvi put u karijeri ukrstila bi rekete sa Koko Gof (3), šampionkom Rolan Garosa i Ju-Es opena. Amerikanka startuje protiv Kamile Rahimove (55), koja je rođena u Rusiji a nedavno je prešla da igra za Uzbekistan.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ROĐEN KAO BEHLJULJ BEHLJULJI: Zašto je Beki promenio ime

ROĐEN KAO BEHLjULj BEHLjULjI: Zašto je Beki promenio ime