AUSTRALIJAN OPEN 2026: Pakao za Srbe, saznali protivnike, čeka ih težak posao...
Novak Đoković mogao bi da se sretne sa Janikom Sinerom u polufinalu ovogodišnjeg Australijan opena, dok se u drugoj polovini žreba može očekivati polufinalni duel Karlosa Alkaraza i Aleksandra Zvereva.
Prvi meč na turniru Đoković će igrati protiv španskog tenisera Pedra Martineza u nedelju 18. januara u 1 čas ujutru po srednjeevropskom vremenu.
Ovogodišnji Australijan open počinje u nedelju i trajaće do 1. februara.
Novak Đoković rekorder je po broju titula sa ovog grend slema, pošto ih ima ukupno 10.
Titulu brani Siner, koji je bio šampion 2024. i 2025. godine.
Miomir Kecmanović (59. na svetu) je za prvog rivala dobio Tomasa Martina Ečeverija, 61. na svetu iz Argentine, protiv koga je dobio jedan od tri duela. Drugi reket Srbije već u drugom kolu bi mogao da ima mnogo težeg suparnika, Flavija Kobolija (22), koji na startu čeka kvalifikanta.
I Hamad Međedović (96) za prvog rivala ima Argentinca. Prvi put u karijeri će se sastati sa Marjanom Navoneom (74). Ni prema njemu žreb nije imao milosti u drugoj rundi. Mogući rivali su Aleks de Minor i Mateo Beretini.
Laslo Đere (91) ima najtraktivnijeg protivnika, ali i dobru šansu za drugo kolo. Sten Vavrinka (139), šampion ovog turnira 2014, ali i 40-godišnjak koji je najavio da će mu ovo biti oproštajna sezona, prvi je protivnik. Jerži Lehačka (17) čeka u drugom kolu, a Čeh za prvog suparnika ima kvalifikanta.
Sličan zadatak ima i Olga Danilović (68). Njena prva rivalka je legendarna 45-godišnja Venus Vilijems (145), dvostruka finalistkinja ovog turnira. I ona bi već u drugom kolu mogla da ima izuzetno kvalitetnu rivalku. Prvi put u karijeri ukrstila bi rekete sa Koko Gof (3), šampionkom Rolan Garosa i Ju-Es opena. Amerikanka startuje protiv Kamile Rahimove (55), koja je rođena u Rusiji a nedavno je prešla da igra za Uzbekistan.
