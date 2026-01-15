AUSTRALIJAN OPEN 2026: Pakao za Srbe, saznali protivnike, čeka ih težak posao...

Novak Đoković mogao bi da se sretne sa Janikom Sinerom u polufinalu ovogodišnjeg Australijan opena, dok se u drugoj polovini žreba može očekivati polufinalni duel Karlosa Alkaraza i Aleksandra Zvereva.

FOTO: Depositphotos

Prvi meč na turniru Đoković će igrati protiv španskog tenisera Pedra Martineza u nedelju 18. januara u 1 čas ujutru po srednjeevropskom vremenu.

Ovogodišnji Australijan open počinje u nedelju i trajaće do 1. februara.

Novak Đoković rekorder je po broju titula sa ovog grend slema, pošto ih ima ukupno 10.

Titulu brani Siner, koji je bio šampion 2024. i 2025. godine.

Miomir Kecmanović (59. na svetu) je za prvog rivala dobio Tomasa Martina Ečeverija, 61. na svetu iz Argentine, protiv koga je dobio jedan od tri duela. Drugi reket Srbije već u drugom kolu bi mogao da ima mnogo težeg suparnika, Flavija Kobolija (22), koji na startu čeka kvalifikanta.

I Hamad Međedović (96) za prvog rivala ima Argentinca. Prvi put u karijeri će se sastati sa Marjanom Navoneom (74). Ni prema njemu žreb nije imao milosti u drugoj rundi. Mogući rivali su Aleks de Minor i Mateo Beretini.

Laslo Đere (91) ima najtraktivnijeg protivnika, ali i dobru šansu za drugo kolo. Sten Vavrinka (139), šampion ovog turnira 2014, ali i 40-godišnjak koji je najavio da će mu ovo biti oproštajna sezona, prvi je protivnik. Jerži Lehačka (17) čeka u drugom kolu, a Čeh za prvog suparnika ima kvalifikanta.

Sličan zadatak ima i Olga Danilović (68). Njena prva rivalka je legendarna 45-godišnja Venus Vilijems (145), dvostruka finalistkinja ovog turnira. I ona bi već u drugom kolu mogla da ima izuzetno kvalitetnu rivalku. Prvi put u karijeri ukrstila bi rekete sa Koko Gof (3), šampionkom Rolan Garosa i Ju-Es opena. Amerikanka startuje protiv Kamile Rahimove (55), koja je rođena u Rusiji a nedavno je prešla da igra za Uzbekistan.

