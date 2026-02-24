Svet

BOMBAŠKI NAPAD U CENTRU MOSKVE: Poginuo policajac, dvojica povređena (FOTO/VIDEO)

24. 02. 2026. u 07:31

JEDAN policajac je poginuo, a dvojica su povređena u eksploziji u blizini Savjolovske železničke stanice u centru Moskve, saopštili su zvaničnici.

Foto: Profimedia

Incident se dogodio oko 00:05 po lokalnom vremenu u utorak, kada je eksplodirala naprava nakon što je neidentifikovana osoba prišla policijskom patrolnom vozilu na Savjolovskom trgu, navodi se u zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Kao rezultat delovanja počinioca, jedan policajac zadobio je povrede usled kojih je preminuo- navodi se u saopštenju.

Dvojica drugih policajaca su povređena u eksploziji i hospitalizovana.

- Detaljnim uviđajem mesta zločina na trgu u oblasti Savjolovske stanice i analizom snimaka sa spoljnih nadzornih kamera utvrđeno je da je napadač poginuo na licu mesta - saopštila je pres-služba policije.

Policija u ruskoj prestonici potvrdila je da zajedno sa drugim bezbednosnim službama radi na utvrđivanju svih okolnosti eksplozije.

Foto: Фото: Профимедиа

Istraga u toku

Područje oko Savjolovske stanice, velikog transportnog čvorišta, ograđeno je nakon incidenta dok istražitelji i pirotehničari pretražuju mesto događaja u potrazi za dokazima. Identitet i motiv napadača za sada nisu poznati.

Incident podseća na napad koji se dogodio pre dva meseca u južnom delu Moskve. U ranim jutarnjim časovima 24. decembra, 24-godišnji Pavel Golubenko pokušao je da postavi improvizovanu eksplozivnu napravu ispod policijskog patrolnog vozila, moguće pod uticajem prevaranata.

Naprava je eksplodirala kada su policajci Maksim Gorbunov i Ilja Klimanov pokušali da ga privedu. Sva trojica su poginula u eksploziji.

