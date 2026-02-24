BOMBAŠKI NAPAD U CENTRU MOSKVE: Poginuo policajac, dvojica povređena (FOTO/VIDEO)
JEDAN policajac je poginuo, a dvojica su povređena u eksploziji u blizini Savjolovske železničke stanice u centru Moskve, saopštili su zvaničnici.
Incident se dogodio oko 00:05 po lokalnom vremenu u utorak, kada je eksplodirala naprava nakon što je neidentifikovana osoba prišla policijskom patrolnom vozilu na Savjolovskom trgu, navodi se u zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.
- Kao rezultat delovanja počinioca, jedan policajac zadobio je povrede usled kojih je preminuo- navodi se u saopštenju.
Dvojica drugih policajaca su povređena u eksploziji i hospitalizovana.
- Detaljnim uviđajem mesta zločina na trgu u oblasti Savjolovske stanice i analizom snimaka sa spoljnih nadzornih kamera utvrđeno je da je napadač poginuo na licu mesta - saopštila je pres-služba policije.
Policija u ruskoj prestonici potvrdila je da zajedno sa drugim bezbednosnim službama radi na utvrđivanju svih okolnosti eksplozije.
Istraga u toku
Područje oko Savjolovske stanice, velikog transportnog čvorišta, ograđeno je nakon incidenta dok istražitelji i pirotehničari pretražuju mesto događaja u potrazi za dokazima. Identitet i motiv napadača za sada nisu poznati.
Incident podseća na napad koji se dogodio pre dva meseca u južnom delu Moskve. U ranim jutarnjim časovima 24. decembra, 24-godišnji Pavel Golubenko pokušao je da postavi improvizovanu eksplozivnu napravu ispod policijskog patrolnog vozila, moguće pod uticajem prevaranata.
Naprava je eksplodirala kada su policajci Maksim Gorbunov i Ilja Klimanov pokušali da ga privedu. Sva trojica su poginula u eksploziji.
(RT internešnal)
Preporučujemo
ZELENSKI MOLI TRAMPA: Traži od njega jednu stvar
24. 02. 2026. u 07:37
KATASTROFA U VAŠINGTONU: Tramp odobrio vanredno stanje
AMERIČKI predsednik Donald Tramp odobrio je deklaraciju vanrednog stanja za Vašington kako bi savezne vlasti pomogle pri sanaciji kanalizacione katastrofe koja je počela prošlog meseca.
22. 02. 2026. u 13:41
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
POREKLO VASILIJA KOSTOVA: Rođen u Beogradu, ali njegovi roditelji NISU odatle - slave Svetog Luku
VASILIJE Kostov odavno više nije samo mlada nada Crvene zvezde. Nikako! On je jedan od motora i pokretača crveno-bele čete, a to pokazuju i golovi koje daje na velikim mečevima.
22. 02. 2026. u 18:50
Komentari (0)