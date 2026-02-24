BOMBAŠKI NAPAD U CENTRU MOSKVE: Poginuo policajac, dvojica povređena (FOTO/VIDEO)

JEDAN policajac je poginuo, a dvojica su povređena u eksploziji u blizini Savjolovske železničke stanice u centru Moskve, saopštili su zvaničnici.

Foto: Profimedia

Incident se dogodio oko 00:05 po lokalnom vremenu u utorak, kada je eksplodirala naprava nakon što je neidentifikovana osoba prišla policijskom patrolnom vozilu na Savjolovskom trgu, navodi se u zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Kao rezultat delovanja počinioca, jedan policajac zadobio je povrede usled kojih je preminuo- navodi se u saopštenju.

Dvojica drugih policajaca su povređena u eksploziji i hospitalizovana.

🚨 Explosion near Savyolovsky Station in Moscow — bomber and police officer killed



An unidentified man detonated an explosive device next to a traffic police vehicle with officers inside in Moscow. The incident occurred around midnight near Savyolovsky railway station — the man… pic.twitter.com/vcwFbWtjGH — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2026

- Detaljnim uviđajem mesta zločina na trgu u oblasti Savjolovske stanice i analizom snimaka sa spoljnih nadzornih kamera utvrđeno je da je napadač poginuo na licu mesta - saopštila je pres-služba policije.

Policija u ruskoj prestonici potvrdila je da zajedno sa drugim bezbednosnim službama radi na utvrđivanju svih okolnosti eksplozije.

Istraga u toku

Područje oko Savjolovske stanice, velikog transportnog čvorišta, ograđeno je nakon incidenta dok istražitelji i pirotehničari pretražuju mesto događaja u potrazi za dokazima. Identitet i motiv napadača za sada nisu poznati.

Incident podseća na napad koji se dogodio pre dva meseca u južnom delu Moskve. U ranim jutarnjim časovima 24. decembra, 24-godišnji Pavel Golubenko pokušao je da postavi improvizovanu eksplozivnu napravu ispod policijskog patrolnog vozila, moguće pod uticajem prevaranata.

A police vehicle exploded near Savyolovsky railway station in central Moscow. One officer was killed and another injured in the blast. The Interior Ministry said police units have been deployed to search for the suspect who detonated the patrol car. #Russia pic.twitter.com/D5I76dAG71 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026

Naprava je eksplodirala kada su policajci Maksim Gorbunov i Ilja Klimanov pokušali da ga privedu. Sva trojica su poginula u eksploziji.

(RT internešnal)