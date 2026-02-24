ZELENSKI MOLI TRAMPA: Traži od njega jednu stvar

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski zamolio je danas američkog predsednika Donalda Trampa i SAD da "ostanu na strani" Ukrajine koja se bori, kako je naveo, protiv jednog čoveka, ruskog predsednika Vladimira Putina.

- Moraju ostati uz... demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka. Jer taj čovek je rat. Putin je rat. Sve se vrti oko njega. Sve se vrti oko jednog čoveka. I cela njegova zemlja je u zatvoru - rekao je Zelenski u intervjuu za CNN.

On je izjavio da su SAD prevelike i previše važne da bi se povukle iz sukoba. Takođe je naveo da se nada da će Tramp, tokom svog govora o stanju nacije danas, podržati Ukrajinu dok se bori protiv Rusije koju vodi Putin.

Na pitanje da li misli da Tramp vrši dovoljan pritisak na Putina, Zelenski je odgovorio odrično.

- Ako zaista žele da zaustave Putina, Amerika je za to dovoljno jaka - rekao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je takođe naveo da u pregovorima bezbednosne garancije ostaju sporna tačka, posebno pitanje kako bi ukrajinski saveznici reagovali ako bi Rusija ponovo izvršila invaziju na Ukrajinu u budućnosti.

Rekao je da ga stalno uveravaju da Rusija jednostavno neće započeti novi rat.

- To nije odgovor za mene. Izvinite - istakao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, postoje i neslaganja oko redosleda koraka ka miru. Tramp želi da Zelenski potpiše mirovni sporazum sa Rusijom i sporazum sa SAD i evropskim zemljama koji bi Ukrajini pružio bezbednosne garancije, sve istovremeno, idealno na velikoj ceremoniji povodom kraja rata.

Ali Zelenski insistira da bezbednosne garancije prvo moraju da budu dogovorene i ratifikovane od strane Kongresa SAD, navodi CNN.

(Tanjug)