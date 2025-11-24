PA, GDE BAŠ TAMO? Novak Đoković izabrao neobičnu destinaciju za odmor, odmah se javila i Ruskinja
Novak Đoković, kao i mnogi drugi teniseri, iskoristio je kraj kalendarske godine za kvalitetan odmor, koji mu je i te kako potreban.
Naime, obično Novak korisi odmor da bude u Crnoj Gori i Hrvatskoj, ove godine često je posećivao i Grčku, u kojoj želi da živi na duže staze, a sada je objavio fotografiju sa neobične destinacije.
Đoković se na Instagramu pohvalio slikom iz "Amanyara Resort", koji se nalazi na ostvrima Terks i Kejkos. Inače, u pitanju se ostrva koja predstavljaju produžetak bahamskog lanca, nalaze se na jugu u Atlanskom okeanu i pod upravom su Ujedinjenog Kraljevstva. Blizu je i Majami, koji je Novaku odlično poznat, a okolo su i Kuba, Haiti, Dominikanska Republika, Portoriko, čak ni Jamajka nije daleko…
Vazdušnom linijom Terks i Kejkos su od Srbije, odnosno Beograda, udaljeni preko 8.400 kilometara, a zbog Novakove objave reagovala je i Marija Šarapova.
"Hladi me nežno", napisao je Đoković uz slike pored bazena i mora.
Bivša ruska teniserka je napisala „Specijalna imovina“ uz emotikone sunca i vode i oznaku kompleksa koji je tagovao i Novak. Očigledno je i ona bila tamo…
Podsetimo, Đoković je odustao od Završnog mastersa u Torinu, ali je nedavno osvojio 101. titulu u karijeri. Srećno mesto bila mu je Atina, a sada se u miru sprema za Australijan open i pohod na 25. grend slem.
