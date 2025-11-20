"TO NIJE NORMALNO": Endi Rodik podigao prašinu komentarom o Janiku Sineru

Završio je Janik Siner sjajnu sezonu, ipak, na kraju godine našao se na drugoj poziciji na ATP listi, a tome je kumovala tromesečna pauza zbog dopinga. Italijan je dao nakon Ju-Es opena izjavu koja i dan danas privlači pažnju.

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

– Pokušaću, čak i ako to znači da ću izgubiti neke mečeve, da budem nepredvidiviji, jer mislim da je to ono što mi je potrebno da postanem bolji igrač“.

U najnovijoj epizodi svog podkasta, nekada prvi teniser sveta Endi Rodik je istakao da je fasciniran italijanskom samokritičnošću, pogotovo jer Siner izgovara takve stvari u sezoni u kojoj je osvojio dve Grend slem titule i igrao finala u preostala dva.

– Ne znam da li smo ikada imali dvojicu igrača koji su toliko iskreni oko svojih nedostataka, dok ostatak sveta ništa od toga ne vidi. Posle Ju-Es Opena, Siner je došao na konferenciju za medije, samo nekoliko meseci nakon što je osvojio Vimbldon i bez poraza na Grend slemovima od bilo koga osim Karlosa. Ušao je i rekao: ‘Moram mnogo toga da promenim.’ To je neverovatna samosvest, definitivno veća nego što sam ja ikada imao. Da budeš jedan od dvojice najboljih igrača na svetu i da imaš takvu jasnoću o tome šta je sledeće – to nije normalno – rekao je Amerikanac.

