PRAVO NIOTKUDA! Novak Đoković se u "Janikovoj kući" emotivno oprostio od teniskog oca

Novak Đoković pojavio se u Bolonji na završnici Dejvis kupa!

Srbin je stigao u kuću Janika Sinera kako bi odao počast svom mentoru, legendarnom Nikoli Piliću, koji je nedavno preminuo.

Đoković je održao emotivan govor na terenu, okružen bivšim članovima reprezentacije. Srpski teniser nije krio koliko ga je pogodila vest o smrti čoveka koji je presudno uticao na razvoj njegove karijere – i kao tenisera, i kao čoveka.

- Hvala vam što ste došli. Ovo je trenutak pomešanih emocija za mene, iskreno. Kada sam dobio vest, odnosno kada smo svi čuli, za mene je to bio jedan od najtužnijih trenutaka, jer je Niki imao ogroman uticaj na moj život, moju karijeru i na karijere svih gospodina koji su ovde na terenu. I moram da kažem da ne postoji bolje mesto od Dejvis kupa da se proslavi zaostavština Nikija Pilića, koji će verovatno zauvek ostati jedini Dejvis kup kapiten u istoriji ovog najvažnijeg ekipnog takmičenja u tenisu. Osvojiti Dejvis kup sa tri različite nacije — Nemačkom, Hrvatskom i Srbijom — nevjerovatan je podvig koji verovatno nikada neće biti ponovljen. Zato, iz srca, hvala ti, Niki. Hvala i porodici što je ovde. Uvek ćemo te pamtiti. Niki, volimo te“.

Nikola Pilić bio je jedna od najuticajnijih figura evropskog tenisa. Kao trener i selektor, stvorio je generacije šampiona i postavio temelje modernog teniskog razvoja na Balkanu.

Njegov najneverovatniji rekord ostaje osvajanje Dejvis kupa sa tri različite reprezentacije – podvig koji niko pre njega, a verovatno ni posle njega, neće ponoviti.

Novak je više puta isticao da mu je upravo Pilić otvorio vrata profesionalnog tenisa. U njegovoj akademiji u Obersdorfu proveo je ključne godine formiranja, stičući radne navike, karakter i filozofiju rada koje je kasnije doveo do savršenstva.

Đokovićev dolazak u Bolonju, uprkos napornoj sezoni i fizičkim problemima, bio je znak koliko mu je ovaj gubitak lično teško pao, a najveći svih vremena prethodno je govorio o Piliću na društvenim mrežama, na sahrani, turniru u Atini i gde god još da je stigao.

